Повені в Японії забрали життя понад 100 осіб

Унаслідок рясних опадів та спричинених ними повеней й зсувів ґрунту в західній частині Японії загинуло більше 100 осіб. Про це в понеділок, 9 липня, повідомила місцева влада. Серед загиблих - 9-річний хлопчик. Водночас, згідно з поширеним японською телерадіокомпанією NHK повідомленням, кількість загиблих - не менше 110 осіб. За попередніми даними, ще близько 80 людей вважаються зниклими безвісти, передає інформагенція Reuters.

Ситуацію ускладнює те, що в регіоні, котрий зазнав стихійного лиха, зараз спостерігається сильна спека - температура повітря перевищує 30 градусів за Цельсієм. Крім того, сотні тисяч людей залишилися без питної води, десятки тисяч - без електроенергії. Тим часом синоптики зафіксували істотне зменшення обсягів опадів у постраждалому регіоні. Та незважаючи на це, є висока небезпека подальшого зсуву ґрунту в багатьох районах.

Місцеві ЗМІ повідомили з посиланням на представників правлячої Ліберально-демократичної партії про те, що прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скасував через стихійне лихо чотириденний закордонний візит. Нинішні повені стали найгіршими в Японії з 1983 року. Тоді стихійне лихо забрало життя 117 людей.