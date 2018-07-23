 Плюс 45 та вище: у Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

Плюс 45 та вище: у Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку

Через спеку в Мексиці вже загинуло не менше сімох людей. Влада вживає відповідних заходів.

Пляж в Акапулько (архівне фото)

Пляж в Акапулько (архівне фото)

DW.COM

Летовище німецького Ганновера знов почав приймати та відправляти літаки. Напередодні його закрили через пошкодження злітно-посадкової смуги внаслідок спеки. (25.07.2018)

Представник грецького уряду заявив: є "серйозні ознаки" того, що лісові пожежі довкола Афін стали результатом підпалу. (26.07.2018)

Через погоду, за якої температура вдень місцями перевищує 45 градусів за Цельсієм, у Мексиці в більше 640 містах та спільнотах проголосили надзвичайний стан. Відповідне рішення міністерство внутрішніх справ країни прийняло в четвер, 26 липня. Службовці працюватимуть над тим, щоб люди мали доступ до харчування, прохолодних місць перебування та медичної допомоги в разі необхідності, передає агенція dpa.

В одному зі штатів Мексики загинуло семеро осіб, шестеро з них - від теплового удару, ще один - від виснаження, повідомили медичні відомства. Загалом непроста погода - у 24 з 32 федеральних штатів. Спека почалась у понеділок. Очікується, що стане прохолодніше вже найближчим часом.

Проблеми із спекою і в Японії, де нещодавно зафіксована рекордно висока температура. У місті Кумагая поблизу Токіо 23 липня стовпчик термометра піднявся до 41,1 градуса за Цельсієм, що стало рекордом за всю історію спостережень в країні.  Через погоду загинули десятки людей. В Європі тим часом через спеку виникають масштабні лісові пожежі.

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