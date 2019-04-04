Пловдив - місто в Болгарії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пловдив".

Болгарське місто Пловдив належить до найстаріших міст у Європі. Воно було засновано в 6 столітті до н.е. 2019 року Пловдив отримав статус культурної столиці Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.