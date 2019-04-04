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Пловдив

Пловдив - місто в Болгарії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пловдив".

Болгарське місто Пловдив належить до найстаріших міст у Європі. Воно було засновано в 6 столітті до н.е. 2019 року Пловдив отримав статус культурної столиці Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент підтримав нові правила оплати для водіїв-далекобійників

Європарламент підтримав нові правила оплати для водіїв-далекобійників 04.04.2019

Європейський парламент проголосував за зміни до правил оплати та роботи для далекобійників. Тепер водії отримуватимуть оплату згідно з тарифами тієї країни, в якій відбуваються перевезення.

Пловдив - культурна столиця Європи: вражаюче древній і юний водночас (фоторепортаж)

Пловдив - культурна столиця Європи: вражаюче древній і юний водночас (фоторепортаж) 08.01.2019

Культурна столиця Європи-2019 - болгарське місто Пловдив має довгу історію і динамічне сьогодення. Ще донедавна найпопулярніші туристичні маршрути його оминали. А дарма!
Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас 08.01.2019

Культурна столиця Європи-2019 - болгарське місто Пловдив має довгу історію і динамічне сьогодення. Ще донедавна найпопулярніші туристичні маршрути його оминали. А дарма!
Пловдив-2019: свинство культурної столиці

Пловдив-2019: "свинство" культурної столиці 08.01.2019

Болгарський Пловдив, одне з найстаріших міст світу, в 2019 році носить титул культурної столиці Європи. Місто притягує митців, хіпстерів та молодих підприємців. Та є в нього проблема - дві… свині.

Куди варто поїхати в 2019 році (02.01.2019) 02.01.2019

DW підготувала добірку найцікавіших місць та подій, які варто побачити на власні очі у 2019 році.