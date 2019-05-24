 ″Племінницю олігарха з Росії″ на зустрічі зі Штрахе вдавала боснійська студентка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Новини

"Племінницю олігарха з Росії" на зустрічі зі Штрахе вдавала боснійська студентка

Авторам скандального відео за участі екс-віце-канцлера Австрії Штрахе пропонували три мільйони євро. Тепер вони хочуть знищити запис і бояться за власне життя, пише інтернет-видання EU-Infothek.

Кадр із відео за участі екс-віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе на Ібіці

Кадр із відео за участі екс-віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе на Ібіці

"Племінниця російського олігарха", яка зустрічалася у 2017 році на віллі на Ібіці з австрійськими політиками Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache) і Йоганом Ґуденусом (Johann Gudenus), виявилася студенткою з Боснії. Вона вивчає сільськогосподарські науки. Про це написала в вівторок, 28 травня, австрійська газета Die Kronen Zeitung.

За даними газети, автори відео ретельно обирали виконавицю ролі багатої росіянки на основі інформації про особисте життя Штрахе - тодішнього віце-канцлера Австрії, голови Австрійської партії свободи. За участь у створенні відеозапису студентка отримала близько семи тисяч євро за добу.

"Племінниця олігарха" тричі зустрічалася з Гуденусом

За інформацією Die Kronen Zeitung, ще перед вечором на віллі в Іспанії, зафільмованим на відомому відео, дівчина тричі бачилася з Гуденусом. У той час він обіймав посаду віце-мера Відня. Дівчина вдавала, що планує придбати ділянку для полювання. Завдяки її знанням про сільське господарство й лісництво у політика не виникло підозр.

Під час зустрічі на Ібіці фахівці підслуховували розмову "племінниці олігарха" зі Штрахе й Гуденусом за допомогою "жучків". Дівчині підказували потрібні запитання.

Три мільйони євро за оригінал відеозапису

Мотив авторів відеокомпромату - "помста і несприйняття політики Австрійської партії свободи", пише газета.

На відео Штрахе обіцяє співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах із боку видання Die Kronen Zeitung. Жінка представилася "племінницею російського олігарха" й нібито планувала придбати цю газету.

Після того, як німецькі видання Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung  17 травня опублікували відео, Штрахе був змушений піти в відставку з посади віце-канцлера. У Австрії спалахнула політична криза.

За оригінал семигодинного відеозапису "зацікавлені особи" пропонували авторам до трьох мільйонів євро. Нині ж автори планують знищити відео, бо бояться за власне життя, пише австрійське онлайн-видання EU-Infothek.

Організація пастки для австрійського політика могла обійтися у близько 380 тисяч євро, підрахували журналісти.

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