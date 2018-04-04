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Платіжні картки

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "платіжні картки".

Платіжна картка або банківська платіжна картка (БПК) використовується для безготівкових розрахунків, ідентифікації її користувача, а також для отримання готівки з банківських рахунків. Платіжні картки бувають, як правило, дебетові та кредитні. До найпоширеніших у світі належать картки платіжних системv Visa та MasterCard. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео) 04.04.2018

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями.

Під кулями за грошима: як жителі окупованого Донбасу отримують пенсії (04.04.2018) 04.04.2018

Близько 100 тисяч літніх людей мають перетинати лінію фронту, аби отримати українську пенсію. Це і фізично, і психологічно виснажлива процедура. Утім інших доходів у багатьох просто немає. 2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх - репортаж з Донбасу.

Українці втрачають дедалі більше грошей з банківських карток

Українці втрачають дедалі більше грошей з банківських карток 16.02.2017

Шахраї крадуть в українців дедалі більше грошей з банківських карток. Щоб не потрапити в халепу, краще нікому не розголошувати дані платіжної картки.
Єврокомісія висловила претензії MasterCard

Єврокомісія висловила претензії MasterCard 09.07.2015

Єврокомісія вважає, що концерн MasterCard штучно завищує вартість обробки транскордонних операцій з використанням карток на території ЄС, йдеться в офіційному повідомленні.
Українці не можуть без готівки. На відміну від скандинавів

Українці не можуть без готівки. На відміну від скандинавів 03.11.2010

Скандинавські країни – лідери в Європі за безготівковими розрахунками. Профспілки Швеції та Норвегії навіть домагаються відмови від паперових грошей. Натомість українці не можуть уявити своє життя без купюр.