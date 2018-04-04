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Платіжна картка або банківська платіжна картка (БПК) використовується для безготівкових розрахунків, ідентифікації її користувача, а також для отримання готівки з банківських рахунків. Платіжні картки бувають, як правило, дебетові та кредитні. До найпоширеніших у світі належать картки платіжних системv Visa та MasterCard. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.