 Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.02.2020

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Україна

Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше?

Українці отримали платіжки за спожиті в січні житлово-комунальні послуги, суми в яких є більшими, ніж у попередньому місяці. В чому причина, розбиралась DW.

Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше?

Українці почали отримувати січневі платіжки за житлово-комунальні послуги. Багато хто дивується, оскільки за опалення, гарячу воду й газ доводиться платити більше, ніж у грудні. "У грудні за тепло у квартирі площею 62 квадратних метри заплатила 1018 гривень. За січень вже нарахували 1421 гривню. Це як? І ці ж місяці були теплими, а скільки платитимемо, коли буде мінусова температура?", - обурюється київська пенсіонерка Людмила Вінницька. За словами жінки, загальний лічильник тепла в будинку показав, що мешканці спожили приблизно ту ж саму кількість теплової енергії впродовж обох місяців, але суми значно різняться.

Така ситуація обурює багатьох, про що свідчить жваве обговорення цієї теми в соціальних мережах. Адже раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяв зниження ціни на основні комунальні послуги. Дехто відмовляється навіть платити за опалення й гарячу воду. За даними державної служби статистики України, заборгованості українців за опалення та гарячу воду на кінець 2019 року становила 20,4 мільярди гривень.

Правильно порівнювати

В уряді пояснюють, що, коли йдеться про платіжки за житлово-комунальні послуги, то правильніше порівнювати не з попереднім місяцем, а з аналогічним періодом попереднього року.

"Важливо порівнювати місяць до місяця - тобто січень із січнем, і в підсумку люди за зиму заплатять менше і за тепло, і за газ, ніж торік", - цитує слова українського прем'єра "Урядовий портал". В повідомленні уряду зазначено, що у січні цього року в порівнянні з січнем 2019 року сума в платіжках користувачів індивідуального опалення знизилася в середньому на 30 відсотків. Найбільше зниження відчули жителі Тернопільської області: за тепло там необхідно заплатити в середньому на 51 відсоток менше, ніж у січні 2019-го року. Найменше - в Івано-Франківській та Київській областях: лише на 23 відсотки.

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У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" різницю в сумах, які виставляються на оплату в різні місяці, пояснюють також формулою розрахунку ціни за опалення та гарячу воду. Ця формула враховує середньомісячну температуру, яка в грудні була вищою, ніж у січні. "При нарахуваннях за тепло враховується середньомісячна температура, визначена Укргідрометцентром. У грудні 2019 середньомісячна температура становила +2,7°C, у січні: +0,8°C. Відповідно, збільшилися обсяги споживання тепла будинками, і це вплинуло на суми в платіжках", - йдеться у повідомленні пресслужби "Київтеплоенерго".

Там також зауважують, що й ціна газу в ці місяці була різною, тому й через це є різниця у платіжках. А вартість природного газу в тарифі на опалення та гарячу воду, як відомо, складає майже 80 відсотків.

Сподівання на конкурентний ринок

Тим часом міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель запевняє, що в платіжках за опалення суми будуть зменшуватись, оскільки ціна на газ для споживачів знизиться ще додатково в лютому. Це стало можливим завдяки підписанню з Росією договору про транспортування газу та завдяки стабілізації ситуації на українському та європейському ринках газу, зауважує Оржель.

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Такий прогноз підтверджує й Олена Павленко, керівниця аналітичного центру Dixi Group, який спеціалізується на дослідженнях та консультаціях у сфері енергетики. Експертка вказує на те, що передумов для підвищення цін на газ в Україні немає.

"Всі чекали кризи з транспортуванням газу, але її не сталося. У нас достатньо запасів газу. Можливо влітку буде невелике зростання в платіжках на комунальні послуги через підвищення тарифів на розподіл газу", - припускає Павленко. Наприкінці грудня минулого року уряд України своєю постановою зобов'язав постачальників розділяти платіжки за газ, його розподіл і доставку. Це передбачено ухваленим ще у 2015 році законом про ринок газу.

"Споживачам потрібно готуватися до того, що ціна на комунальні послуги більше не будуть сталими, а коливатимуться в залежності від ціни на газ та пропозицій на його доставку. Сподіваюсь компанії з доставки газу конкуруватимуть, а споживач зможе вибирати найвигіднішого собі", - сказала Олена Павленко DW. За її словами, з травня цього року в Україні планується повністю відкрити ринок газу.

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