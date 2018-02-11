Пешмерга - збройні сили Автономного Регіону Курдистан, що на півночі Іраку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пешмерга". Збройні сили Автономного Регіону Курдистан, що на півночі Іраку, називаються пешмерга. Так називають себе також воєнізовані збройні формування курдів в Ірану та Сирії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.