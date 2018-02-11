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Пешмерга

Пешмерга - збройні сили Автономного Регіону Курдистан, що на півночі Іраку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пешмерга". Збройні сили Автономного Регіону Курдистан, що на півночі Іраку, називаються пешмерга. Так називають себе також воєнізовані збройні формування курдів в Ірану та Сирії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фон дер Ляєн бачить роль Бундесверу як посередника між Багдадом та Ербілем

Фон дер Ляєн бачить роль Бундесверу як посередника між Багдадом та Ербілем 11.02.2018

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн вважає, що контингент Бундесверу міг би відіграти роль посередника у конфлікті між курдами та центральною владою Іраку.
Перед контингентом Бундесверу в Іраку поставлять нові завдання

Перед контингентом Бундесверу в Іраку поставлять нові завдання 10.02.2018

За словами міністерки оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн, місію німецького Бундесверу в Іраку планують розширити як територіально, так і функціонально.
HRW звинувачує іракських курдів у сотнях позасудових страт бойовиків ІД

HRW звинувачує іракських курдів у сотнях позасудових страт бойовиків ІД 09.02.2018

Курдські сили в північному Іраку здійснили близько сотні страт полонених бойовиків ІД минулого літа без суду й слідства, стверджують правозахисники з Human Rights Watch. Керівництво курдської автономії закиди заперечує.
Ірак відновить нафтопровід з Кіркука до Туреччини

Ірак відновить нафтопровід з Кіркука до Туреччини 26.11.2017

Ірак планує замінити частину нафтопроводу, яким транспортують нафту з провінції Кіркук до Туреччини. Окрім того, Багдад планує запросити іноземні енергетичні компанії для розробки родовищ нафти й газу.
Десятки людей штурмували парламент Іракського Курдистану

Десятки людей штурмували парламент Іракського Курдистану 29.10.2017

Демонстранти назвалися бійцями курдських загонів пешмерга. В будівлі було чути постріли. Штурм почався після того, як парламент підтримав відставку лідера Курдистану Масуда Барзані.
Військові Іраку проводять переговори з курдами на тлі перемир'я

Військові Іраку проводять переговори з курдами на тлі перемир'я 28.10.2017

Армія Іраку та курдські загони пешмерга дотримуються 24-годинного перемир'я, яке оголосив уряд у Багдаді. Сторони проводять переговори за наполяганням США, зазначив представник курдів.
Бундесвер відновив вишкіл загонів іракських курдів

Бундесвер відновив вишкіл загонів іракських курдів 22.10.2017

Німецькі інструктори в Іракському Курдистані після тижневої перерви відновили військовий вишкіл курдських загонів пешмерга.
Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів

Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів 18.10.2017

Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів, які відступили до Іракського Курдистану. Вони контролювали низку територій за межами автономного регіону з 2014 року.

Бундесвер призупиняє вишкіл загонів іракських курдів

Бундесвер призупиняє вишкіл загонів іракських курдів 17.10.2017

З огляду на конфлікт між іракськими курдами та центральним урядом Іраку міноборони ФРН вирішило тимчасово припинити військовий вишкіл курдських загонів пешмерга.
Іракські та курдські сили ведуть бої в у нафтовій провінції Кіркук

Іракські та курдські сили ведуть бої в у нафтовій провінції Кіркук 16.10.2017

Між Багдадом та курдами в Іраку знову загострення. Ідеться про бої між бійцями пешмерга та іракськими силами у Кіркуку.

Німеччина та курдський референдум: Не за Ірак, не за курдів

Німеччина та курдський референдум: "Не за Ірак, не за курдів" 27.09.2017

У суперечці довкола незалежності курдів ФРН підтримує цілісність Іраку. Але німецька зброя йде на підтримку курдських загонів пешмерга: для боротьби з ІД, але імовірно і для протидії Багдаду.
Напруга перед референдумом про незалежність іракського Курдистану зростає

Напруга перед референдумом про незалежність іракського Курдистану зростає 24.09.2017

Іранські військові почали навчання неподалік кордону з іракським Курдистаном. Туреччина збільшила присутність військових на іраксько-турецькому кордоні.
Коментар: Чи принесе перемога над Ісламською державою мир у Мосул?

Коментар: Чи принесе перемога над "Ісламською державою" мир у Мосул? 11.07.2017

З війною коаліція проти "Ісламської держави" впоралася та вигнала ісламістів з Мосула. Тепер вона має показати, що здатна впоратися і з миром. А це не просто, вважає Маттіас фон Гайн.
Мосул: що буде після Ісламської держави

Мосул: що буде після "Ісламської держави" 29.06.2017

З іракського Мосула та сирійської Ракки незабаром витіснять бойовиків "Ісламської держави". Але яким буде мир в регіоні? Кожен переможець переслідує власні цілі.
Бундестаг подовжив на рік програму тренування загонів пешмерга в Іраку

Бундестаг подовжив на рік програму тренування загонів пешмерга в Іраку 26.01.2017

Німецькі парламентарі розширили місію Бундесверу в Малі та подовжили на рік тренування німецькими солдатами курдських загонів у Іраку.
ООН: У листопаді в Іраку загинули близько двох тисяч силовиків

ООН: У листопаді в Іраку загинули близько двох тисяч силовиків 01.12.2016

У порівнянні з жовтнем, коли іракська армія розпочала повномасштабний наступ на Мосул, кількість смертей у лавах іракських сил безпеки зросла в три рази.
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