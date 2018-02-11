Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Пешмерга - збройні сили Автономного Регіону Курдистан, що на півночі Іраку.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пешмерга". Збройні сили Автономного Регіону Курдистан, що на півночі Іраку, називаються пешмерга. Так називають себе також воєнізовані збройні формування курдів в Ірану та Сирії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Курдські сили в північному Іраку здійснили близько сотні страт полонених бойовиків ІД минулого літа без суду й слідства, стверджують правозахисники з Human Rights Watch. Керівництво курдської автономії закиди заперечує.