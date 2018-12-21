Петро Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) вказати в назві приналежність до Російської православної церкви (РПЦ). Про це повідомляється на Twitter- та Facebook-сторінках президента в суботу, 22 грудня.

"Підписав Закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора", - вказано у Twitter президента України.

"Наголошую, зміни до закону дотримуються принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій, жодного обмеження конституційних прав громадян не буде", - повідомив президент на Facebook.

Згідно з новим законом, УПЦ МП має чотири місяці на те, щоби внести зміни до своєї офіційної назви та статуту (релігійним громадам закон на це дає дев'ять місяців). Інакше її статут втратить чинність "у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації".

В УПЦ МП розкритикували новий закон і заявили, що боротимуться проти зобов'язання вказати в назві приналежність до РПЦ.

Нагадаємо, 15 грудня об'єднавчий собор українських православних церков за сприяння Вселенського патріархату ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату митрополита Епіфанія (Думенка).