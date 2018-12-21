 Петро Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

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Новини

Петро Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП

Президент України Петро Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП, яка тепер має чотири місяці на те, аби внести зміни до своєї офіційної назви та статуту.

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) вказати в назві приналежність до Російської православної церкви (РПЦ). Про це повідомляється на Twitter- та Facebook-сторінках президента в суботу, 22 грудня.

"Підписав Закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора", - вказано у Twitter президента України.

"Наголошую, зміни до закону дотримуються принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій, жодного обмеження конституційних прав громадян не буде", - повідомив президент на Facebook.

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В УПЦ МП називають втручанням у церковні справи рішення Ради про необхідність цієї церкви вказати в назві приналежність до РПЦ. Представники московського патріархату обіцяють боротися проти перейменування. (20.12.2018)

Парламентарі підтримали закон, згідно з яким УПЦ МП зобов'язана в назві відображати належність до Російської православної церкви. (20.12.2018)

Згідно з новим законом, УПЦ МП має чотири місяці на те, щоби внести зміни до своєї офіційної назви та статуту (релігійним громадам закон на це дає дев'ять місяців). Інакше її статут втратить чинність "у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації".

В УПЦ МП розкритикували новий закон і заявили, що боротимуться проти зобов'язання вказати в назві приналежність до РПЦ.

Нагадаємо, 15 грудня об'єднавчий собор українських православних церков за сприяння Вселенського патріархату ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату митрополита Епіфанія (Думенка).

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