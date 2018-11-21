 Петро Порошенко підписав закони про розмитнення ″євроблях″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.11.2018

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Економіка

Петро Порошенко підписав закони про розмитнення "євроблях"

Підписані президентом закони легалізують ввезені автомобілі з європейськими номерами. Отримані кошти планується направити на покриття дефіциту Пенсійного фонду, запевнив Петро Порошенко.

Євробляхи

Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, що легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Про це Порошенко повідомив у п'ятницю, 23 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Всі кошти від цього (розмитнення. - Ред.), від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій", - запевнив Порошенко.

Самі ці закони глава держави назвав "непростим компромісом між державою та фактичними власниками авто". Порошенко також закликав власників таких автомобілів скористатися пільговим порядком розмитнення "у передбачений законом термін" і "утриматися від акцій протесту".

DW.COM

Власники автомобілів на єврономерах розблокували усі перекриті раніше дороги, повідомили у Нацполіції України. В акції взяли участь близько шести тисяч людей. (22.11.2018)

В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони. (21.11.2018)

Перекриті власниками автомобілів з іноземною реєстрацією автошляхи розблокують, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Іцініатори акції оголосили про призупинення протесту. (21.11.2018)

Нагадаємо, напередодні учасники акції протесту громадської організації "Авто Євро Сила" розблокували усі дороги в Україні, які вони перекрили під час акції.

Акція протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією відбувалась в 16 областях України. Учасники протестів вимагали скасування двох законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу, які змінюють правила ввезення легкових автомобілів і встановлюють штрафи за нерозмитнені іномарки.

Згодом лідери руху "Авто Євро Сила" оголосили про призупинення акції протесту, але пообіцяли продовжити боротьбу. Вони також запевнили, що діяли в правовому полі, а рух на автошляхах не перекривався, а лише обмежувався. У повідомленні на сторінці організації в мережі Facebook зазначалося, що "Авто Євро Сила" вимагатиме від президента України Петра Порошенка ветування ухвалених законопроектів, що регулюють розмитнення автомобілів.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів, гарантувавши знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень. В Україні нині, за різними оцінками, перебувають від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок.

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