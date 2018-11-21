Петро Порошенко підписав закони про розмитнення "євроблях"

Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, що легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Про це Порошенко повідомив у п'ятницю, 23 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Всі кошти від цього (розмитнення. - Ред.), від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій", - запевнив Порошенко.

Самі ці закони глава держави назвав "непростим компромісом між державою та фактичними власниками авто". Порошенко також закликав власників таких автомобілів скористатися пільговим порядком розмитнення "у передбачений законом термін" і "утриматися від акцій протесту".

Нагадаємо, напередодні учасники акції протесту громадської організації "Авто Євро Сила" розблокували усі дороги в Україні, які вони перекрили під час акції.

Акція протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією відбувалась в 16 областях України. Учасники протестів вимагали скасування двох законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу, які змінюють правила ввезення легкових автомобілів і встановлюють штрафи за нерозмитнені іномарки.

Згодом лідери руху "Авто Євро Сила" оголосили про призупинення акції протесту, але пообіцяли продовжити боротьбу. Вони також запевнили, що діяли в правовому полі, а рух на автошляхах не перекривався, а лише обмежувався. У повідомленні на сторінці організації в мережі Facebook зазначалося, що "Авто Євро Сила" вимагатиме від президента України Петра Порошенка ветування ухвалених законопроектів, що регулюють розмитнення автомобілів.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів, гарантувавши знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень. В Україні нині, за різними оцінками, перебувають від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок.