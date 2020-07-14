Петро Михальчевський - український лікар. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петро Михальчевський".

Відразу після анексії Криму Росією Петро Михальчевський очолив міністерство охорони здоров'я Криму. На ці посаді він пробув, однак, лише декілька місяців. В Україні Михальчевському закидають державну зраду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.