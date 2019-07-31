 Петра Порошенка допитали в ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Новини

Петра Порошенка допитали в ДБР

Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань. Експрезиденту України закидають ухиляння від сплати податків під час купівлі каналу "Прямий".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов у понеділок, 12 серпня, вранці на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Адвокат Петра Порошенка заявив, що його клієнт не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. Порошенко і директор ДБР Труба обмінялися закидами щодо повісток на допит. (31.07.2019)

Новий президент України Володимир Зеленський обіцяв "саджати" за корупцію. Повістки на допити Порошенка й Кличка виглядають як перші ластівки на тлі запиту в суспільстві на показові процеси. (31.07.2019)

Порошенка викликали на допит як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий". Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", допит тривав понад три години. Вийшовши з ДБР, Порошенко утримався від коментарів журналістам.

Порошенко і ДБР

Експрезидента й лідера "Європейської солідарності" 25 серпня вже допитали у ДБР як свідка. Порошенко дав свідчення за підозрою в ухилянні від сплати податків та легалізації доходів при продажу суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському". Опісля колишньому президенту дали повістку на наступний допит.

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