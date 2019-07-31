Петра Порошенка допитали в ДБР

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов у понеділок, 12 серпня, вранці на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Порошенка викликали на допит як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий". Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", допит тривав понад три години. Вийшовши з ДБР, Порошенко утримався від коментарів журналістам.

Порошенко і ДБР

Експрезидента й лідера "Європейської солідарності" 25 серпня вже допитали у ДБР як свідка. Порошенко дав свідчення за підозрою в ухилянні від сплати податків та легалізації доходів при продажу суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському". Опісля колишньому президенту дали повістку на наступний допит.