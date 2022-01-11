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Пестициди

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пестициди".

Пестициди є хімікатами, які використовуються в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сови як вартові виноградників (11.01.2022) 11.01.2022

Органічне вино користується дедалі більшим попитом, проте під час його виробництва не можна застосовувати пестициди. Винахідливі виноградарі шукають нові методи боротьби зі шкідниками. На допомогу приходять... сови.

Комахи замість пестицидів рятують рослини від шкідників (04.01.2022) 04.01.2022

Замість пестицидів овочі рятують від шкідників... комахи. Вже 100 видів комах "працевлаштовані" у сільському господарстві. Найбільший виробник помідорів у Франції "найняв" клопів, аби оберігати овочі від тлі.

Як дерева можуть врятувати врожаї фермерів (10.09.2021) 10.09.2021

Сучасна аграрна галузь завдає шкоди довкіллю великими викидами CO2 та екстенсивним використанням земель. Як це не дивно, допомогти можуть стародавні методи господарювання на землі. Один з них - агролісництво, тобто висаджування дерев між посівами злаків.

Чому треба рятувати не медоносних, а диких бджіл? (відео)

Чому треба рятувати не медоносних, а диких бджіл? (відео) 15.06.2021

Думаєте, медоносні бджоли зникають? І що більше у нас вуликів, то краще? Радимо переглянути це уявлення. Чому медоносні бджоли не є героями бджолиного світу, і на що нам варто перенаправити свої зусилля?

Вимирання бджіл: чому ми рятуємо не тих бджіл (11.06.2021) 11.06.2021

Думаєте, медоносні бджоли зникають? І що більше у нас вуликів, то краще? Радимо переглянути це уявлення. Дивіться, чому медоносні бджоли не є героями бджолиного світу, і на що нам варто перенаправити свої зусилля.
Чому німці неохоче купують органічний шоколад

Чому німці неохоче купують органічний шоколад 30.05.2021

Мода на органічні продукти останніми роками постійно зростає, проте шоколад - особливий випадок. DW з'ясовувала, чому ціни на біошоколад настільки високі, і чому у ФРН його не дуже охоче купують.
М'ясний атлас 2021: Настав час переосмислити те, що ми їмо

"М'ясний атлас 2021": Настав час переосмислити те, що ми їмо 08.01.2021

"М'ясний атлас 2021" розповідає, як промислове виробництво м'яса робить його дешевим, але шкодить довкіллю і здоров'ю людей.
Париж та ще чотири міста у Франції забороняють використання пестицидів

Париж та ще чотири міста у Франції забороняють використання пестицидів 12.09.2019

У столиці Франції, а також містах Лілль, Нант, Гренобль і Клермон-Ферран заборонять використовувати пестициди. Рішення зачепить передусім підприємства та об'єднання власників житла.

Бджоли напрокат: як замовити рій через інтернет (13.05.2019) 13.05.2019

Бджіл у світі щороку стає менше. Це знижує врожайність. Аби вирішити проблему запилення рослин, німці створили онлайн-платформу, де фермери можуть взяти бджіл на прокат. Коштує послуга від 40 до 80 євро за рій.

"Врятуйте бджіл!": рекордна підтримка захисту комах у Баварії (18.02.2019) 18.02.2019

Бджоли вимирають, б'ють на сполох екологи. А жителі Баварії із безпрецедентним завзяттям заступилися за комах! Законодавству цієї німецької федеральної землі доведеться стати екологічнішим.

Коза замість газонокосарки: екологічно і вигідно (05.10.2018) 05.10.2018

Жива газонокосарка: спеціально натренованих кіз у Канаді використовують для очищення міст від бур'янів. І екологічно, і вигідно. Дивіться, як це виглядає.

Ні автівок, ні мобілок: екологічно чисте село під Берліном (14.08.2018) 14.08.2018

Утеплені соломою будинки, туалети без змиву та веганська їжа - мешканці екологічного селища Сім Лип у Німеччині прагнуть жити в гармонії з природою. Як їм це вдається?
Науковець: Без комах людство не виживе

Науковець: Без комах людство не виживе 11.07.2018

Комахи докучають багатьом людям, але, застерігає біолог Дейв Гулсон, світ без них дуже зміниться: у ньому, наприклад, не буде шоколаду, а мертві тварини будуть розкладатися просто на вулиці.

Готель для бджіл - цікаве хоббі, що рятує популяцію комах (28.06.2018) 28.06.2018

Ви завжди мріяли відкрити готель? Просто і дешево можна збудувати готель для бджіл і поставити його будь-де: на даху, балконі чи в саду. Так можна допомогти врятувати від вимирання диких бджіл і спостерігати за появою на світ нових комах!

Масове отруєння бджіл в Україні: пасічники б'ють на сполох (відео)

Масове отруєння бджіл в Україні: пасічники б'ють на сполох (відео) 21.06.2018

В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники переконані: це через дешеві отруйні пестициди, якими обробляють поля фермери.

Мертві бджоли меду не дають: в Україні б'ють на сполох через масове отруєння бджіл (21.06.2018) 21.06.2018

В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники упевненні - усе через дешеві отруйні пестициди, якими обробляють поля фермери.

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