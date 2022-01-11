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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пестициди".
Пестициди є хімікатами, які використовуються в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сучасна аграрна галузь завдає шкоди довкіллю великими викидами CO2 та екстенсивним використанням земель. Як це не дивно, допомогти можуть стародавні методи господарювання на землі. Один з них - агролісництво, тобто висаджування дерев між посівами злаків.
Ви завжди мріяли відкрити готель? Просто і дешево можна збудувати готель для бджіл і поставити його будь-де: на даху, балконі чи в саду. Так можна допомогти врятувати від вимирання диких бджіл і спостерігати за появою на світ нових комах!