Перші учасники каравану мігрантів досягнули кордону США

Перші члени каравану мігрантів, що місяць тому вирушив з Гондурасу в північному напрямку, досягли кордону США. Як повідомляє агентство dpa, перша група з 360 шукачів притулку прибула до мексиканського міста Тіхуана, що на кордоні з американським штатом Каліфорнія.

Група прибула до Тіхуани на автобусах. Більша частина каравану мігрантів, що нараховує до п'яти тисяч учасників, все ще перебуває за дві тисячі кілометрів від американського кордону, у Гвадалахарі. Ще кілька груп мігрантів з Центральної Америки, які хочуть дістатися до США, також перебувають на території Мексики.

Нагадаємо, що 9 листопада президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до країни. Трамп, котрий зробив зміни до міграційного законодавства країни та посилення прикордонної безпеки ключовими цілями своєї адміністрації, заявив, що цей крок покликаний вирішити проблему багатотисячного каравану мігрантів, котрий зараз рухається у напрямку США через Мексику.