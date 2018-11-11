 Перші учасники каравану мігрантів досягнули кордону США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

Перші учасники каравану мігрантів досягнули кордону США

Перша група учасників каравану мігрантів прибула на автобусах до мексиканського міста Тіхуана, що на кордоні з США.

Американські солдати встановлюють колючий дріт на американсько-мексиканському кордоні біля Тіхуани

Американські солдати встановлюють колючий дріт на американсько-мексиканському кордоні біля Тіхуани

Перші члени каравану мігрантів, що місяць тому вирушив з Гондурасу в північному напрямку, досягли кордону США. Як повідомляє агентство dpa, перша група з 360 шукачів притулку прибула до мексиканського міста Тіхуана, що на кордоні з американським штатом Каліфорнія.

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Кількасот осіб з каравану мігрантів прибули до Мехіко та зупинилися на ночівлю на стадіоні в мексиканській столиці. До кордону США залишаються 805 кілометрів. (05.11.2018)

За словами Трампа, від 10 до 15 тисяч солдатів будуть дислоковані на кордоні США з Мексикою, куди прямують каравани мігрантів. (01.11.2018)

Група прибула до Тіхуани на автобусах. Більша частина каравану мігрантів, що нараховує до п'яти тисяч учасників, все ще перебуває за дві тисячі кілометрів від американського кордону, у Гвадалахарі. Ще кілька груп мігрантів з Центральної Америки, які хочуть дістатися до США, також перебувають на території Мексики.

Нагадаємо, що 9 листопада президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до країни. Трамп, котрий зробив зміни до міграційного законодавства країни та посилення прикордонної безпеки ключовими цілями своєї адміністрації, заявив, що цей крок покликаний вирішити проблему багатотисячного каравану мігрантів, котрий зараз рухається у напрямку США через Мексику.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту. (25.01.2017)  

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