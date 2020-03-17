 Першого заступника голови КМДА Поворозника викрили на хабарі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

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Новини

Першого заступника голови КМДА Поворозника викрили на хабарі - ЗМІ

СБУ затримала посередника, який отримав 60 тисяч доларів хабаря в інтересах Миколи Поворозника, повідомляють ЗМІ. У приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходять обшуки.

Заступнику голови КМДА закидають хабарництво (на фото - біля будівлі КМДА)

Заступнику голови КМДА закидають хабарництво (на фото - біля будівлі КМДА)

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) задокументували вимагання хабаря першим заступником голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Миколою Поворозником від представника компанії-забудовника. Цю інформацію ввечері у вівторок, 14 квітня, агенції "Інтерфакс-Україна" підтвердило джерело в правоохоронних органах. Раніше про це повідомила служба новин телеканалу "1+1" з посиланням на власні джерела.

Стверджується, що Поворозник вимагав хабар у 125 тисяч доларів за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов. Він діяв через посередника, якого затримали співробітники СБУ при отриманні 60 тисяч доларів США. Також обговорювалися плани отримання 246 тисяч доларів за інший об'єкт будівництва. У приміщеннях Київської міської державної адміністрації відбуваються обшуки.

За даними агенції "Українські новини", операцію проводить управління СБУ в рамках розслідування справи за статтями Кримінального кодексу щодо шахрайства та зловживання впливом.

Останнім часом Микола Поворозник серед іншого опікувався також ситуацією з коронавірусом у столиці. Він є керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Києві.

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