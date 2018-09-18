Перша світова війна: Коли дзвони стали гарматами

Кузель - невеличке містечко на південному заході федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Дзвіниця місцевої парафіяльної громади вважається однією з окрас міста. Та в березні 1917 року городян ошелешило розпорядження імперського уряду кайзерівської Німеччини.

Урядовці в Берліні вирішили реквізувати дзвони в церковних громадах у рамках мобілізації наявних сил та ресурсів для потреб фронту. Мета - пустити отриманий таким чином метал на виробництво гармат та іншої військової продукції. Тоді саме вирувала Перша світова війна, пожираючи дедалі більше життів та ресурсів, а останнього в бідній на корисні копалини й заблокованій з моря британським флотом Німеччині гостро бракувало.

Особливо дошкульно розпорядження вразило суперінтенданта, тобто наглядача протестантської громади міста Кузель, Карла Мунцінґера (Karl Munzinger). Він опирався як міг, не раз намагаючись обійти розпорядження чи якось применшити його значення. Та влада була невблаганною. Тож вже наприкінці липня 1917 року Мунцінґер мусив визнати марність подальших своїх зусиль і невдовзі дзвони його парафіяльної громади зняли з дзвіниці. Згодом їх відправили на металургійний завод, де переплавили на гармати.

Тоді ж таки в липні Мунцінґер з розпачом визнав під час проповіді: "Замість того, щоб проповідувати нічого, крім миру, й зціляти зранені серця, вони тепер розриватимуть тіла та завдаватимуть невигойних ран під час безжального душогубства".

Війна дзвонів

Оголошене в березні 1917 року розпорядження кайзерівського уряду збентежило багатьох німців, у тому числі й нехристиян. Хоч це рішення уряду ошелешило, а подекуди й обурило простих громадян, церковне керівництво в цілому стало на бік уряду. Лунали навіть заклики підтримати цю урядову постанову, виходячи з "інтересів батьківщини".

Один із так званих "цвинтарів дзвонів" у місті Іннсбрук, 1917 рік

А тоді "інтереси батьківщини" цілком збігалися з інтересами німецького військово-промислового комплексу, що задихався від гострого браку металів. Ненажерливий фронт вичерпував наявні запаси, а поповнити їх було нізвідки. Тож влада вирішила взятися за церковні дзвони. Як наслідок загалом близько 44 відсотків німецьких церковних дзвонів поповнили список жертв Першої світової війни.

Як правило, добутий з реквізованих дзвонів метал ішов на виготовлення гармат. Якщо раніше металевий дзвін сповіщав мир, спасіння та радість, то тепер освячений і переплавлений, він сповіщав руйнування, смерть та стогін у ворожих лавах на фронтах.

Ненажерливий фронт потребував величезні обсяги металу, гострий брак якого відчувався в бідній на природні ресурси Німеччині

Спорожнілий світ

Насправді, в містах Європи дзвони століттями мали не лише сакральне, духовне й релігійне значення. Приміром, серед німецьких протестантів можна почути думку, що дзвони впродовж століть "задавали такт" щоденному життю містян, і то від колиски до домовини.

Церковні дзвони віщували не лише настання якогось значного релігійного свята. Щосуботи за 10 хвилин до 19 вони тривалим калатанням у дзвони вказували на необхідність завершувати будь-яку роботу, бо настає неділя. Так само особливим дзвоном городян сповіщали про похоронну процесію чи інші значущі для життя міста події. Навіть зараз, у цифрову епоху, європейські міста не можна уявити без лункого церковного дзвону. А 100 років тому то й поготів.

Одним із проявів духовної ролі церковного дзвону було те, що він немов об'єднував окремих людей у одне ціле, в одну громаду. І тут посеред Першої світової війни, що на той момент і так забрала мільйони життів, поламавши й скалічивши ще більше людських доль, дзвони раптом замовкли, буквально позбавивши городян життєвого орієнтиру.

Утім, "мовчанням" церковних дзвонів позначилася не лише на Німеччині. У Великобританії, приміром, на фронтах Першої світової загинуло близько 1400 дзвонарів. Тож, коли 11 листопада 1918 року треба було подзвоном сповістити про завершення цієї страшної кровопролитної війни, калатати в дзвони було нікому. Тож далеко не в кожному місті Великобританії можна було почути цей такий давно сподіваний дзвін. Тепер тут 1400 дзвонарів-добровольців битимуть у дзвони на згадку також про тих дзвонарів, котрі втратили життя під час Першої світової війни.

Щоб пам'ятали

Саме на спогад про Першу світову війну й її жертви, в тому числі й про долю багатьох європейських дзвонів, 21 вересня у містах Європи лунає подзвін усіх церковних дзвіниць. Це має також нагадати про те відчуття радості та полегшення, котре настало 11 листопада 1918 року з офіційним завершенням війни. Водночас церковний дзвін покликаний нагадати, що саме означає цілковите руйнування символічного порядку та усталеного ритму життя, котрі також спричиняє війна.

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Книга, що не старішає Виставка в музеї "Будинок Будденброків" у Любеку знайомить з графічним романом "На Західному фронті без змін" Петера Айкмаєра (Peter Eickmeyer) і Габі фон Борстель (Gabi von Borstel) 2014 року, створеним на основі однойменної книги Ремарка. На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра "Туман".

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Графічний переказ В антивоєнному романі Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" його герой Пауль Боймер розповідає про жахи Першої світової війни. Виставка у музеї "Дім Будденброків" у Любеку присвячена графічному "переказу" роману. На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра "Протигаз".

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Отруйний туман На цій документальній фотографії видно, як поле битви вкрито хмарами отруйного газу. Оригінальні знімки, зроблені під час Першої світової війни, ми публікуємо поруч з ілюстраціями Петера Айкмаєра: ще один ракурс, ще одна мить війни, яка закінчилась сто років тому, у 1918 році.

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Протигази різних країн На цій фотографії солдати, які вишукувались в ряд, демонструють армійські протигази різних країн. Крайній зліва солдат одягнув протигаз американського зразка, за ним - британський, французький, німецький.

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Дзеркало війни Що бачить солдат? Цей малюнок з графічного роману "На Західному фронті без змін" відображає страхи його героя, написані у його очах. Війна - не місце для романтики, про яку натхненно говорили наставники своїм німецьким гімназистам, що готувалися йти на фронт. Війна - це жах, бруд, горе і смерть.

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Кінець війни Що відчуває солдат, який здається в полон, що в нього на думці? На цій фотографії, яка була зроблена у Західній Фландрії у 1917 році, німецькі солдати здаються в полон британцям.

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити На полях Фландрії Ілюстрація "Макове поле" випромінює умиротворення та спокій. Але самотній солдат у полі знає: тут полягли його товариші, тут вирувала страшна війна.

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Маки на крові Кажуть, що маки ростуть особливо гарними там, де пролилась кров. Так виглядають бруствери Першої світової війни, які збереглись до нашого часу. Фотографія зроблена у Діксмейде в Бельгії.

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Повернення додому Повернутись до рідного міста не означає повернутись у колишнє життя. Насправді, звикнути до мирного життя після довгих місяців на війні непросто. А забути пережите неможливо. Про це йдеться в іншому романі Ремарка - "Три товариші".

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити Спалений роман Роман "На Західному фронті без змін" (точніше, уривки з нього) вперше був опублікований у 1928 році в газеті Vossische Zeitung. У 1929 році роман був виданий окремою книгою і став сенсацією. Коли до влади прийшли націонал-соціалісти, Ремарку довелось покинути країну, а роман нацисти спалили разом з іншими забороненими в "третьому рейху" книгами. На фото Еріх Марія Ремарк в Нью-Йорку у 1939 році. Автор: Ольга Солонар



Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) "...А ми тую червону калину піднімемо" Демонстрація у Києві в березні 1918 року на підтримку української державності та Берестейського миру. Фото, зроблене німецьким кореспондентом, із колекції Імперського воєнного музею Лондона (Великобританія).

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Берестейський мир У ніч з 9 на 10 лютого 1918 року у Брест-Литовську відбулось підписання мирного договору між УНР та Центральними державами. Після звернення УНР війська союзників розпочали просування в Україну. На фото: (зліва направо) генерал Брінкманн з генштабу армії Німеччини, українські делегати - Микола Любинський, Микола Левицький, Олександр Севрюк, німецький генерал Макс Гоффманн і Сергій Остапенко.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Операцiя "Фаустшлаг" У лютому 1918 року Австро-угорські війська досягли Кам'янця-Подільського. Позаду видніється знаменита фортеця, відома з XIV століття як частина оборонної системи міста. З 22 березня 1919 по листопад 1920 Кам'янець-Подільський був столицею УНР.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Вступ до Києва 1 березня німецькі війська увійшли в Київ. На цьому фото, зробленому у березні 1918 року, військовий оркестр марширує попереду. Німецькі війська повсякчас влаштовували виступи духових оркестрів та із задоволенням марширували під музичний супровід, часто перед тодішньою міською думою (зараз це Майдан Незалежності).

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Місце зустрічі - Софійська площа Софійська площа у Києві виконувала роль центрального місця зборів для усіх можливих політичних акцій, віче, молебнів та ефектних військових парадів. На цьому фото - німецькі військові перед Софійським собором весною 1918 року.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Концерт у Проскурові На цьому фото 1918 року Австро-угорський військовий оркестр грає у Проскурові (нині - Хмельницький). Місто відіграло важливу роль під час революційних подій. Тут тричі перебував уряд УНР та Директорія. 1919 року містом прокотилася хвиля насильства і кривавих погромів.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Пам'ятник Іскрі та Кочубею Пам'ятник боярам Іскрі та Кочубею не упізнають знавці сучасного Києва: царська влада встановила його на Арсенальній площі у 1914 році до 200-ї річниці Полтавської битви. Простояв він недовго: навесні 1918 його демонтували і поставили пам'ятник Мазепі, який невдовзі теж скинули. Постамент згодом викрористали для пам'ятника арсенальцям. Фото зробив у березні 1918 берлінський фотограф Вальтер Ґірке.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Панорама Севастополя На цьому фото видно південну бухту Севастополя з кораблями, а також Лазарєвські казарми. Німецькі частини увійшли в місто 1 травня 1918 року. Керував операцією генерал піхоти Роберт фон Кош.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Польова їдальня На цьому фото німецькі солдати відпочивають та частуються їжею з польової кухні у німецькому поселенні Александерфельд, яке заснували німці-лютерани з Пришибських колоній. Сьогодні це село Верховина (Мелітопольський район Запорізької області).

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Весна у Катеринославі На цьому фото, зробленому навесні 1918 року, видно спокійне урбаністичне життя Катеринослава (Дніпропетровськ, нині - Дніпро). Але вже за рік Катеринослав опинився під контролем багатьох учасників конфлікту: "білих", "червоних", армії Директорії УНР та місцевих загонів самооборони. І це не єдиний випадок: Шепетівка на Хмельниччині за період революційної доби переходила з рук в руки до 20 разів.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Набережна Ялти На цьому фото, зробленому навесні 1918 року, Ялта живе звичним курортним життям. Однак ще на початку року тут розгорталися кровопролитні бої із застосуванням корабельної артилерії та гідроавіації.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Широко розкинувся Дніпро На цій світлині 1918 року з фондів Національного архіву Нідерландів німецькі війська переправляють сіно з лівого берега Дніпра на правий у Києві. Позаду видніється Ланцюговий міст, споруджений за проектом британського інженера Чарльза Віньйоля. Міст уперше підірвали у 1920 році польські війська, що відступали з Києва.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) Боббі у Києві Німецькі офіцери нерідко брали із собою в Україну домашніх улюбленців. На цьому фото - французький бульдог Боббі, який належав одному з німецьких пілотів 27-ї повітряної ескадрильї.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) 1000 Карбованців Українські гроші не рідко брали із собою як сувенір. Їх продовжували друкувати і після зречення Скоропадського і приходу до влади у грудні 1918 року Директорії УНР. Зміни в малюнок і написи на банкноті не вносили, хоча на ній фігурувала ще стара назва - Українська Держава. Після евакуації Директорії з Києва друк цієї купюри відновився у Кам'янці-Подільському, а в 1920 році - у Варшаві. Автор: Дмитро Каневський

