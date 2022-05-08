Перша леді - неофіційний титул дружини президента країни. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Перша леді".

Спершу "першою леді" називали дружину президента США. Згодом цей неофіційний титул знайшов застосування й в інших країнах. Як правило, перша леді перебирає на себе дипломатичні завдання з підтримки контактів та зв'язків з родинами іноземних державних лідерів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.