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Перша леді

Перша леді - неофіційний титул дружини президента країни. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Перша леді".

Спершу "першою леді" називали дружину президента США. Згодом цей неофіційний титул знайшов застосування й в інших країнах. Як правило, перша леді перебирає на себе дипломатичні завдання з підтримки контактів та зв'язків з родинами іноземних державних лідерів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською 08.05.2022

Візит Джилл Байден в Ужгород не анонсувався і був закритим для ЗМІ. До цього перша леді США зустріался з українськими біженцями у Словаччині та Румунії.
Зеленський: Ми ніколи не зможемо пробачити злочин Голодомору

Зеленський: Ми ніколи не зможемо пробачити злочин Голодомору 28.11.2020

Демографічні втрати внаслідок Голодомору зіставні з тими, яких Україна зазнала у Другій світовій війні, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави та перша леді вшанував пам'ять жертв цього злочину.
Демократи США розпочали з'їзд партії з різкої критики Трампа

Демократи США розпочали з'їзд партії з різкої критики Трампа 18.08.2020

Колишня перша леді Мішель Обама у відеозверненні назвала Дональда Трампа "неправильним президентом" для країни. Вона заявила, що адміністрація Трампа своїми діями сіє хаос і розділяє суспільство.
Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Олена Зеленська одужала від коронавірусу 03.07.2020

Дружина президента України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції і її виписали з лікарні. Вона все ще потребує лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії.

Перші леді України в пошуку місії: благодійність, культура і мистецтво (14.01.2020) 14.01.2020

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів дружину до складу Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу". Олена Зеленська - не перша "перша леді", чиє призначення викликає запитання. Зокрема Марину Порошенко та Катерину Ющенко теж критикували за їхні місії.

Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів

Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів 18.06.2018

Перша леді США Меланія Трамп незадоволена тим, що у мігрантів, які незаконно потрапили до США, примусово забирають дітей.
Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію

Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію 15.05.2018

Першій леді США Меланії Трамп зробили операцію на нирках. Вона залишатиметься в лікарні ще тиждень.
Померла колишня перша леді США Барбара Буш

Померла колишня перша леді США Барбара Буш 18.04.2018

На 93-му році життя померла Барбара Буш - дружина 41-го та мати 43-го президентів США.

Як земляки заробляють на імені Меланії Трамп (19.01.2018) 19.01.2018

Від салямі до капців: Меланія Трамп і не здогадується, як словенці у її рідному місті Севніца комерціалізують бренд "Перша леді".

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років (фотогалерея)

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років (фотогалерея) 23.12.2017

Її альбоми посідали перші рядки чартів. Її фотопортрети продавалися на аукціонах за величезні гроші. Колишній першій леді Франції Карлі Бруні виповнилося 50 років.
Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років 23.12.2017

Її альбоми посідали перші рядки чартів. Її фотопортрети продавалися на аукціонах за величезні гроші. Колишній першій леді Франції Карлі Бруні виповнилося 50 років.

Із самітництвом Трампа покінчено - до нього переїхали дружина і син (12.06.2017) 12.06.2017

П'ять місяців президент США Дональд Трамп жив у Білому Домі один. Тепер нарешті до нього переїхали дружина і син.

Бріжіт Макрон - ікона стилю й нова перша леді Франції (фотогалерея)

Бріжіт Макрон - ікона стилю й нова перша леді Франції (фотогалерея) 14.05.2017

Дружина нового президента Франції Еммануеля Макрона на 24 роки старша за чоловіка. Бріжіт Троньо була його шкільною вчителькою, а під час кампанії активно допомагала йому перемогти на виборах.
Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції 14.05.2017

Дружина нового президента Франції - Еммануеля Макрона - на 24 роки старша за чоловіка. Бріжіт Троньо була його шкільною вчителькою, а під час кампанії активно допомагала йому стати главою держави.

Неймовірна історія кохання Еммануеля і Бріжіт (27.04.2017) 27.04.2017

Обіцяв і одружився. Еммануель Макрон чекав 13 років, щоб одружитися зі своєю коханою. Бріжіт Макрон зараз автивно допомагає чоловікові перемогти на виборах президента Франції. DW зібрала факти про ймовірну першу леді Франції.

Фотогалерея: Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу

Фотогалерея: Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу 22.03.2017

Ці жінки стали знаменитими не лише завдяки своїм чоловікам. Перші леді світу, які примусили про себе говорити, - у фотогалереї DW.
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