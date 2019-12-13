Перукарня сторічної давнини (фотогалерея)

Перукарня сторічної давнини

Сплячу красуню збудили за 40 років

З 1966 року ніхто, по суті, перукарнею не опікувався, - аж до возз'єднання країни в 1990 році, і це, як не дивно, пішло їй на користь: усе лишилося як було. Після краху НДР цехове об'єднання перукарів Тюрингії вирішило створити тут своєрідний діючий музей, і 2002 року перукарня знову відчинила свої двері - для тих, хто хоче підстригтися і поголитися, і для туристів.