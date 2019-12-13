Перукарня сторічної давнини (фотогалерея)

Коли заходиш до цієї перукарні, ніби подорожуєш у часі, потрапляючи до 1920-х років. Але навколо - мертві експонати. Тут, як і раніше, стрижуть і голять.
Дивіться також:
Волосся - важлива складова кожної культури. Водночас сучасні зачіски взяли у себе традиції багатьох культур. Кореспондент DW зазирнув до трьох різних перукарень. (08.01.2014)
Стригти і фарбувати волосся, експериментувати, робити фантастичні зачіски – чимало дівчат у Німеччині мріють про цю професію. Але буденне життя перукаря здатне швидко "вбити" ці мрії. (18.03.2013)
Починаючи з 1960-х років перукарська процедура нарощування волосся здобуває дедалі більшу популярність у світі. Однак мало хто знає про шлях, яким це волосся потрапляє від "донорів" до елітних західних перукарень. (22.06.2011)