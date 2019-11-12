 Перспектива членства для України в ЄС залишається відкритою | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.11.2019

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Європа

Перспектива членства для України в ЄС залишається відкритою

Чи повинен ЄС зважати на амбіції кожної окремої країни "Східного партнерства" і якою є найбільша винагорода за проведення євроінтеграційних реформ, в інтерв’ю DW розповів науковий співробітник Chatham House Джеймі Ши.

Перспектива членства для України в ЄС залишається відкритою

У Європарламенті відбулася перша зустріч "Форуму східного сусідства ЄС", на якій було висунуто ініціативу розділити співпрацю шести країн "Східного партнерства". Нагадаємо, до "Східного партнерства" входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Ініціатива, яку озвучив литовський євродепутат Андрюс Кубілюс, отримала назву "Стратегія трійки 2030". Вона полягає у тому, щоб надати більшу підтримку євроінтеграції України, Грузії та Молдови. DW дізналася думку щодо доцільності цієї ініціативи в колишнього заступника помічника генсека НАТО з безпекових викликів, а нині наукового співробітника британського аналітичного центру у сфері міжнародних відносин Chatham House Джеймі Ши.

Deutsche Welle: Пане Ши, наскільки виправданим є запровадження диференційованого підходу до країн "Східного партнерства", зокрема "Стратегії трійки 2030" для України, Грузії і Молдови, про яку говорять у Європарламенті?

Джеймі Ши: На мою думку, не може бути однакового підхожу до шести країн "Східного партнерства", тому що вони мають різні інтереси у відносинах з ЄС. Грузія, наприклад, - демократична країна, яка має гарні перспективи на членство в НАТО. Щодо України, то тут і говорити не треба.

Джеймі Ши: Найголовнішим наразі є продовжувати працювати над реформами так, ніби перспектива членства вже надана.

Джеймі Ши: "Найголовнішим наразі є продовжувати працювати над реформами так, ніби перспектива членства вже надана".

Це надзвичайно важливий для нас сусід, який зорієнтований на Захід. Поруч з ними - Вірменія, яка, з одного боку, є партнером Росії в Організації договору про колективну безпеку, а з іншого - учасницею програми НАТО "Партнерство заради миру". Можна вважати, що таким чином вона намагається зберігати баланс і нейтралітет, бо не хоче, щоб Захід взагалі забув про неї. Проте треба відверто визнавати сучасні реалії. Деякі з цих країн більше зацікавлені у вступі до ЄС, ніж решта, які взагалі не висловлюють до цього жодного інтересу. Деякі з них більш демократичні, їхнім громадянам ближчі західні цінності. Тому, на мою думку, механізм "Східного партнерства" не повинен працювати на швидкості найповільнішої країни. Бо у такому випадку ми просто втратимо великі можливості. Тож хоча я й погоджуюся, що всі шість країн повинні залишатися у рамках "Східного партнерства", проте, гадаю, запровадження політики диференціації, яка буде адаптована до швидкості та прагнень кожної країни-члена, не уникнути. Інакше "Східне партнерство" не матиме успіху. 

А в чому може полягати головна відмінність у підходах ЄС до співпраці з країнами "Східного партнерства"?

Деякі реформи та зміни можуть стосуватися, наприклад, удосконалення механізму винагород і покарань, відомого під  назвою "більше за більше". Якщо ви робити більше, то ви маєте і отримувати більше. Для ефективного застосування цього принципу необхідно виробити низку оціночних стандартів, за якими можна було б вимірювати прогрес країн-учасниць "Східного партнерства", щоб розуміти, чи вони справді досягають успіху за тим чи тим напрямком.

Від представників Єврокомісії мені довелося чути, що "Стратегія трійки 2030" для України, Грузії та Молдови навряд чи отримає підтримку всіх країн-членів ЄС…

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Цілком можливо, що диференційований підхід у "Східному партнерстві" буде важко просуватися у Єврокомісії. Але скоро у неї з’явиться нове керівництво, і гарним знаком може стати те, якщо воно зверне увагу на цю ініціативу.

Якщо говорити про принцип "більше за більше", то для України найбільшою винагородою за проведення складних реформ може стати членство у ЄС. Проте будь-які намагання Києва включити згадку про перспективу членства України у ЄС до спільних заяв та декларацій викликає відверте незадоволення Брюсселя. То що ж тоді варто вважати кінцевою метою євроінтеграції?

Усе не так просто. Як ми зараз бачимо з країнами Західних Балкан та як 10-20 років тому спостерігали у країнах Східної Європи, які приєдналися до ЄС та НАТО, членство у Євросоюзі - справді потужна рушійна сила для реформ у державі. Легко сказати країнам: "Робіть реформи, бо вони самі по собі дуже гарна річ!". Це все одно, що сказати мені: "Для твого загального стану здоров’я було б непогано втратити трішки ваги". Але давайте бути чесними. Членство як кінцева мета - найкраща мотивація для реформ. Так є із Західними Балканами, так було з Польщею, Угорщиною, Чехією, Румунією, країнами Балтії. То чому ми не повинні вірити в те, що перспектива членства не може бути рушійною силою для України чи Грузії? ЄС перебуває зараз у складній ситуації. Але я знаю, що більшість  країн-членів ЄС виступили за те, щоб почати переговірний процес за вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії. Лише невелика кількість країн мала іншу думку з цього приводу. Тож ЄС тримає перспективу членства для інших країн відкритою, але він має провести широку дискусію з приводу того, на яких підставах хоче розширюватися в майбутньому.

Тож, на вашу думку, вступ України до ЄС - опція, яка все ще лишається на столі ЄС, просто про неї не люблять говорити вголос?

Країни, які прагнуть стати кандидатами на вступ до ЄС, такі, як, наприклад, Україна, Грузія та інші мають виконувати свої обіцянки, докладати значних зусиль в імплементації реформ, що зробить їх серйозними партнерами. Чим більше для цього робитиметься, тим легше буде для таких людей, як я, захищати інтереси цих країн і відстоювати їхній реальний вступ до ЄС. А поки з’являються негативні історії про випадки корупції в цих державах, багато кому легко підскочити і сказати: "Вони ще не готові". Тому найголовнішим наразі є продовжувати працювати над реформами так, ніби перспектива членства вже надана. Бо якщо раптом Україна, Грузія чи Молдова вирішать припинити реформи через вагання Брюсселя щодо надання перспективи членства, це буде самознищенням і величезною втраченою можливістю.

  • Український біометричний закордонний паспорт

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    З біометричним паспортом у 30 країн

    Після запровадження Євросоюзом безвізового режиму українці не потребують віз для короткострокових поїздок до усіх країн Євросоюзу (крім Великобританії та Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, що не входять до ЄС. Загалом це 30 європейських держав. Головна умова - наявність біометричного паспорта.

  • Пляж у Греції

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Три місяці в ЄС

    Перебувати на території країн Шенгенської зони без візи можна не більше 90 днів протягом періоду у 180 днів. Наприклад, можна провести ціле літо на Егейському морі у Греції (на фото). Період у 90 днів - не фіксований, а вираховується під час кожного виїзду, тому треба звертати увагу на дати останніх поїздок. Порушення цього правила може мати наслідком заборону на повторний в'їзд до ЄС.

  • Поліцейський перевіряє документи

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

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    Для в'їзду до держав Шенгенської зони українцям вистачає, власне, самого біометричного паспорта. Однак співробітник міграційної служби може попросити підтвердити мету та умови поїздки, довести наявність достатньої кількості коштів для перебування на території ЄС і повернення на батьківщину.

  • Студенти на лекції

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Працювати - не можна, вчитись - лише на короткострокових курсах

    Безвізовий режим не надає права на працевлаштування у країнах ЄС. Для цього потрібно окремо отримати дозвіл на роботу та оформити відповідну візу. Проте для участі у семінарах і короткострокових навчальних курсах до 90 днів віза не потрібна. Якщо ж навчання триватиме понад три місяці, краще звернутися до посольства або консульства країни, де відбуватиметься навчання.

  • На конференції

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    До родичів чи на конференцію?

    У разі відвідання родичів або друзів треба мати із собою запрошення та дані про сторону, яка запрошує, - адресу та телефон. Якщо мета поїздки - участь у діловій чи науковій конференції, то бажано мати з собою запрошення на неї. А якщо йдеться про навчання, то може знадобитися підтвердження про зарахування до навчального закладу.

  • Скільки грошей треба мати з собою

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Скільки грошей треба мати з собою

    Для доведення платоспроможності під час в'їзду можуть попросити показати дорожні чеки, підтвердження бронювання житла, валюту готівкою і навіть перевірити ліміт кредитної карти. Необхідна сума залежить від тривалості та вибору країни (країн) поїздки та може варіюватися: наприклад, у Латвії це лише 14 євро на день на людину, а у Естонії - уже 94 євро на день.

  • Заява на отримання Шенгенської візи

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Економія часу та грошей

    Звичайно, громадяни України повинні брати з собою у подорож до ЄС чимало документів, однак зворотні квитки, медичне страхування чи бронювання готелю в ЄС - все одно мають лежати в сумці. Перевага безвізу - позбавлення необхідності звертатися до консульства за візами, платити за них та чекати на їхню видачу.

    Автор: Ілля Коваль


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