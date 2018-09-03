 Перетин Середземного моря став для мігрантів значно небезпечнішим - УВКБ ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2018

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Новини

Перетин Середземного моря став для мігрантів значно небезпечнішим - УВКБ ООН

Упродовж перших семи місяців 2018 року кожен 18-й мігрант, який розпочав небезпечну подорож до Європи через центральну частину Середземного моря, загинув або зник безвісти.

Охочих переплисти Середземне море біженців стало менше

Охочих переплисти Середземне море біженців стало менше

Шлях до Європи через центральну частину Середземного моря  став значно небезпечнішим для мігрантів, констатували у понеділок, 3 вересня, в Організації Об'єднаних Націй.

DW.COM

Турецька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які пливли на човні, що затонув біля берегів Кіпру. 19 осіб загинуло, близько 30 зникли безвісти. (18.07.2018)

Чергова аварія переповненого човна з мігрантами, судячи з усього, завершилась численними жертвами. У береговій охороні заявляють, що могли загинути близько ста осіб. (29.06.2018)

Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам. (28.06.2018)

За даними Управління Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців, за період з січня по липень 2018 року кожен 18-й мігрант загинув або зник безвісти, намагаючись дістатися південного узбережжя Європейського Союзу центральним маршрутом через Середземне море (з Лівії до Італії. - Ред.). Для порівняння - минулого, 2017-го року кожен 42-й мігрант загинув або зник безвісти під час такої ризикованої спроби, повідомляє агенція dpa.

Так, за перші сім місяців 2018 року 1095 мігрантів загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря. Торік ця кількість була значно вищою - 2276 осіб, утім, цього року значно зменшився потік мігрантів у напрямку ЄС. На думку УВКБ ООН, таке непропорційно велике число смертей у співвідношенні до загальної кількості мігрантів пояснюється недостатньою кількістю представників неурядових рятувальних організацій, які здійснюють діяльність біля берегів Лівії. Ця країна є основною відправною точкою для мігрантів у напрямку Європи.

Так, за даними УВКБ ООН, у 2017 році біля берегів Лівії рятувальні операції здійснювали вісім організацій, які врятували 39 тисяч мігрантів. Цього року у даному регіоні активними залишаються лише дві організації. Причина цього - заборона популістського уряду Італії для суден неурядових рятувальних організацій заходити в порти країни.

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Драматичне відео порятунку біженців біля узбережжя Італії (29.08.2016)

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Драматичне відео порятунку біженців біля узбережжя Італії (29.08.2016)  

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