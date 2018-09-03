Перетин Середземного моря став для мігрантів значно небезпечнішим - УВКБ ООН

Шлях до Європи через центральну частину Середземного моря став значно небезпечнішим для мігрантів, констатували у понеділок, 3 вересня, в Організації Об'єднаних Націй.

За даними Управління Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців, за період з січня по липень 2018 року кожен 18-й мігрант загинув або зник безвісти, намагаючись дістатися південного узбережжя Європейського Союзу центральним маршрутом через Середземне море (з Лівії до Італії. - Ред.). Для порівняння - минулого, 2017-го року кожен 42-й мігрант загинув або зник безвісти під час такої ризикованої спроби, повідомляє агенція dpa.

Так, за перші сім місяців 2018 року 1095 мігрантів загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря. Торік ця кількість була значно вищою - 2276 осіб, утім, цього року значно зменшився потік мігрантів у напрямку ЄС. На думку УВКБ ООН, таке непропорційно велике число смертей у співвідношенні до загальної кількості мігрантів пояснюється недостатньою кількістю представників неурядових рятувальних організацій, які здійснюють діяльність біля берегів Лівії. Ця країна є основною відправною точкою для мігрантів у напрямку Європи.

Так, за даними УВКБ ООН, у 2017 році біля берегів Лівії рятувальні операції здійснювали вісім організацій, які врятували 39 тисяч мігрантів. Цього року у даному регіоні активними залишаються лише дві організації. Причина цього - заборона популістського уряду Італії для суден неурядових рятувальних організацій заходити в порти країни.