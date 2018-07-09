Переробка сміття по-європейськи: кросівки з жуйки (відео)

Карта міста вигравіювана на підошві - зрештою саме з цих вулиць походить сировина - жуйка. І вона, схоже, відновлювальна: півтори тисячі тонн жуйки перехожі випльовують на вулиці міста щороку. Для того ж, щоб гумка розклалася, потрібно 25 років. Це створює проблему для великого міста.