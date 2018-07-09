Переробка сміття по-європейськи: кросівки з жуйки (відео)

На вулиці Амстердама випльовують щороку півтори тисячі тонн жуйки. Екологічно свідомі дизайнери знайшли їй застосування - виготовляти з цієї жуйки... кросівки.
Карта міста вигравіювана на підошві - зрештою саме з цих вулиць походить сировина - жуйка. І вона, схоже, відновлювальна: півтори тисячі тонн жуйки перехожі випльовують на вулиці міста щороку. Для того ж, щоб гумка розклалася, потрібно 25 років. Це створює проблему для великого міста.
Німеччина - лідер Євросоюзу з повторного використання відходів. Тут у корисний обіг повертають 66 відсотків викинутого. Водночас німці і викидають найбільше сміття в ЄС. (18.04.2018)
Обсяги пластикового сміття у світі вражають - понад 100 мільйонів тонн на рік. Переробляти можна лише очищений пластик. Тому німецький інженер винайшов свого роду пральну машину для пластику. (03.07.2018)
13-річні Нікіта Шульга та Софія-Христина Борисюк створили проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України переробляти харчові відходи. Про дитячу ініціативу, яка вразила дорослих - у проекті DW #LocalHeroes. (24.05.2018)
Що робити з харчовими відходами? У Франції знайшли оригінальний спосіб: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті поглинали сміття. З приємним побічним ефектом: сміття з хати - яйця до хати. Дивіться, як це працює. (04.06.2018)
Україна може економити майже мільярд кубометрів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття, кажуть експерти. Але у "засміченій" країні, як це не парадоксально, сміття не вистачає. Відсортованого. (02.07.2018)