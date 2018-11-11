Перерахунок на виборах у Гессені - як 900 голосів можуть змінити баланс сил

Проведені наприкінці жовтня місцеві парламентські вибори у федеральній землі Гессен викликали міжнародний резонанс. Адже на їхній результат насамперед вплинула політика федерального уряду. І хоч переможцем тих виборів до ландтагу землі Гессен виявилася партія Анґели Меркель (Angela Merkel) Християнсько-демократичний союз (ХДС), набравши 27 відсотків голосів, для консерваторів такий результат - мало не поразка та доказ істотних втрат електорату.

Адже 27 нинішніх відсотків - це на 10 відсотків менше, ніж на виборах 2013 року, коли востаннє переобирався ландтаг землі Гессен. Такий невтішний результат став одним із чинників, що спонукали Меркель оголосити наступного дня про свій поступовий відхід від політики, в тому числі й відмову висуватися повторно на посаду голови ХДС.

900 неправильно порахованих голосів

Хоч відтоді пройшло вже понад два тижні, вибори в Гессені й досі у всіх на устах. Одразу після голосування стало відомо, що близько 900 голосів було помилково пораховано. Йдеться про голоси з виборчих дільниць фінансової метрополії Німеччини Франкфурта-на-Майні. Керівник земельної виборчої комісії Ян Шнайдер (Jan Schneider) назвав це "технічною помилкою".

За його словами, до цього призвела занадто повільна робота центрального програмного забезпечення. "Ніхто не сперечається. Це - чимало голосів. Однак таке - не причина сумніватися в результаті виборів", - запевнив Шнайдер. У деяких виборчих округах, вочевидь, не врахували голоси за ХДС та правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" (АдН).

Чи зможе СДПН обійти Зелених?

Утім, все це може призвести до досить серйозних наслідків у кінцевому підсумку. Особливо це стосується створення майбутньої земельної урядової коаліції в Гессені. Хай там що, а в ХДС вже заявили, що початок можливих переговорів про створення урядової коаліції відбудеться лише після оприлюднення остаточних результатів перерахунку голосів, що очікуються цього тижня.

Тут визначальним стане те, чи зможуть Зелені втримати невеличку перевагу над соціал-демократами. Адже як СДПН, так і Зелені набрали по 19,8 відсотка голосів відповідно та мають поки що однакову кількість мандатів - 29 - у ландтазі нового скликання. Зелені отримали на 94 голоси більше, тож їхня перевага мізерна. В будь-якому разі не виключено, що результати перерахунку голосів можуть змінити розстановку сил в земельному парламенті в Гессені.

Річ у тім, що впродовж останніх п'яти років урядова коаліція у Гессені складалася з ХДС та Зелених. І обидві партії воліли б сформувати уряд ще раз. Але тепер цілком можливо, що другою силою виявиться саме СДПН, обійшовши Зелених. У такому разі перспективи створення урядової коаліції можуть бути зовсім іншими.

Меркель та можливі коаліції

Найгіршим для Меркель та її партії було б створення урядової коаліції між СДПН, Зеленими та ліберальною Вільною демократичною партією (ВДП). У такому разі ХДС, хоч і набрала найбільше голосів на виборах, опиниться в опозиції, попри те, що ця політсила майже два десятиліття поспіль була в земельному уряді. До речі, в СДПН вже наголосили на бажанні ще раз запропонувати Зеленим формування урядової коаліції в ландтазі Гессену.

Так само ВДП теж заявила про готовність до участі в такому урядову форматі. Утім, у ВДП вже встигли наголосити, що така коаліція буде можливою лише за умови передачі прем'єрського крісла СДПН. Тобто для цього треба й справді, щоб соціал-демократи обійшли зелених. Якщо таке дійсно станеться, тоді ХДС та Зелені втратять свою незначну більшість у один мандат у земельному парламенті землі Гессен.

Водночас не виключено й створення урядової коаліції між ХДС, Зеленими та ВДП, яку ще називають "Ямайкою" через те, що партійні кольори відповідають прапорові цієї держави. Така коаліція гарантуватиме ХДС ключові позиції у цій федеральній землі.

Велика коаліція

Звісно, що з усіх можливих варіантів не виключено й створення так званої "великої коаліції", коли ХДС та СДПН, за взірцем Бундестагу, утворять двопартійний уряд. Така коаліція можлива навіть тепер, за нинішнього розкладу сил. Утім, поки що ХДС навряд чи готова створювати урядову коаліцію в Гессені з іншим партнером, без особливої потреби пориваючи з Зеленими. Таке можливо лише в разі отримання СДПН ще одного мандата.