Перепис населення України відбудеться в листопаді-грудні 2020 року, повідомив у вівторок, 5 листопада, Офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини. "В уряді, нарешті, остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він пройде в листопаді-грудні наступного року", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим представник уповноваженої у сфері захисту персональних даних Микола Смук обговорив з представниками Державної служби статистики питання обґрунтованості обсягу відомостей про осіб, що збиратимуться під час проведення пробного перепису населення. Також вони обговорили питання дотримання балансу між правом людини на приватність і втручанням держави у приватне життя людини. Раніше уряд запропонував Верховній Раді виділити 3,4 мільярда гривень на перепис населення у 2020 році.

Вперше й поки востаннє в незалежній Україні всеукраїнський перепис населення був проведений ще у 2001 році. У Державній службі статистики кількість населення України на 1 серпня 2019 року обчислювали у 41,99 мільйона - без урахування кількості населення Криму.

За рекомендаціями ООН, переписи варто проводити принаймні раз на десять років й бажано у рік, який закінчується на 0±1, аби дані з різних країн можна було порівняти. У 2010-х таке дослідження не провели лише дві великі країни світу - Україна і Судан. За президентства Віктора Януковича перепис тричі переносили нібито через брак коштів, повернулися ж до цього питання вже за Петра Порошенка.

У грудні цього року в Україні готуються провести пробний перепис населення. Тестове дослідження здійснюватиметься в Оболонському районі столиці та Бородянському районі Київської області.