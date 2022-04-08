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Перемишль - місто в Польщі
Перемишль розташовано на сході Польщі в семи кілометрах від польсько-українського кордону. В місті проживає близько 65 тисяч осіб. У Перемишлі - одна з найбільших у Польщі українських громад.
Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.
Обов’язково володіти державною мовою, водночас маючи право на навчання рідною мовою. І в Україні, і в сусідній Польщі це закріплено на законодавчому рівні. DW з'ясувала, як на практиці вирішують мовне питання у школах обох країн.