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Перемишль

Перемишль - місто в Польщі

Перемишль розташовано на сході Польщі в семи кілометрах від польсько-українського кордону. В місті проживає близько 65 тисяч осіб. У Перемишлі - одна з найбільших у Польщі українських громад.

Глава Єврокомісії виїхала потягом до Києва

Глава Єврокомісії виїхала потягом до Києва 08.04.2022

Президентка Європейської комісії виїхала до Києва із польського Перемишля. В Урсули фон дер Ляєн запланована зустріч із Володимиром Зеленським.
Як Польща дає раду з напливом біженців з України

Як Польща дає раду з напливом біженців з України 02.03.2022

Кількість біженців, які прибули до Польщі з України після вторгнення Росії, уже перевищила 500 тисяч. Що очікує там людей, вимушених кидати свої домівки й тікати до чужої країни? Репортаж DW.
Поновлення пошуку польських поховань у Львові: крок до примирення?

Поновлення пошуку польських поховань у Львові: крок до примирення? 25.11.2019

Після дворічного мораторію до України приїхали польські археологи, щоб відновити пошук могил польських вояків. Але експерти вважають, що ще зарано говорити про "потепління" в українсько-польських стосунках.
Україна і Польща: об'єднані кордоном, розділені історією

Україна і Польща: об'єднані кордоном, розділені історією 24.05.2019

В українсько-польського прикордонного регіону чимало економічних переваг. Але незагоєні історичні рани ускладнюють життя людям по обидва боки кордону. Репортаж DW.
Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео)

Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони заробляють на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

Горілка і цигарки: як заробляють на українсько-польському кордоні (22.05.2019) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

Безвіз "Укрзалізницею": куди в ЄС можна доїхати потягом без пересадок (31.08.2018) 31.08.2018

"Укрзалізниця" запускає потяги до Вільнюса та Риги з 28 вересня. Без пересадок з України потягом можна буде дістатися вже до 8 країн ЄС. Дивіться, куди ще їде "Укрзалізниця" і скільки це коштує?
ЗМІ: Українського водія заарештували в Польщі після смертельної ДТП

ЗМІ: Українського водія заарештували в Польщі після смертельної ДТП 20.08.2018

Водія українського автобуса з туристами, що потрапив у смертельну ДТП в Польщі кілька днів тому, допитували впродовж чотирьох годин і згодом заарештували на три місяці. Йому загрожують 12 років ув'язнення.
Аварія автобуса в Польщі: 38 українців госпіталізовані

Аварія автобуса в Польщі: 38 українців госпіталізовані 18.08.2018

Громадяни України, що постраждали внаслідок аварії пасажирського автобуса коло Перемишля, госпіталізовані до медзакладів Польщі. Один постраждалий у важкому стані, повідомляють у МЗС України.

Хронічні черги на кордоні з Польщею: перешкода безвізу? (28.02.2018) 28.02.2018

Скільки часу потрібно, аби перетнути кордон з Польщею на машині? Знімальна група DW вирішила випробувати це на собі. Дивіться, що з цього вийшло.

"Мовне питання" в школі: як українці навчаються в Польщі, а поляки - в Україні (22.02.2018) 22.02.2018

Обов’язково володіти державною мовою, водночас маючи право на навчання рідною мовою. І в Україні, і в сусідній Польщі це закріплено на законодавчому рівні. DW з'ясувала, як на практиці вирішують мовне питання у школах обох країн.
У Нацполіції України відхрестилися від ситуації з потягом з Саакашвілі

У Нацполіції України відхрестилися від ситуації з потягом з Саакашвілі 10.09.2017

У Національній поліції України заявили, що не мають жодного стосунку до ситуації з потягом "Інтерсіті", в якому перебуваєт екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі. Потяг продовжує стояти на вокзалі Перемишля.
Потяг із Саакашвілі затримали в Перемишлі

Потяг із Саакашвілі затримали в Перемишлі 10.09.2017

Міхеіл Саакашвілі хоче в'їхати на територію України не через "Краковець", а потягом "Інтерсіті" за маршрутом Перемишль-Київ. Відбуття потяга затримали, оскільки там перебуває особа без громадянства.

Після нападів на українців у Польщі: як нині почувається українська громада

Після нападів на українців у Польщі: як нині почувається українська громада 24.05.2017

Останнім часом у Польщі почастішали антиукраїнські виступи. Чи змінилось життя української громади в цій країні - у репортажі DW.
Як у Польщі готуються до безвізу з Україною

Як у Польщі готуються до безвізу з Україною 22.05.2017

Поки українці стоять в чергах за отриманням біометричних паспортів, в Польщі теж готуються до українського безвізу. Одні підприємці очікують нових прибутків, а інші - рахують потенційні збитки.

"Війна меморіалів": між Польщею та Україною посилюється напруга (28.04.2017) 28.04.2017

Рішення Інституту нацпам'яті припинити легалізацію польських меморіалів в Україні та демонтаж братської могили УПА в Польщі стали черговою ланкою в наростанні напруги між Києвом та Варшавою.
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