 Перед візитом Зеленського в Баку Україна депортувала в Азербайджан активіста Ельвіна Ісаєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

Перед візитом Зеленського в Баку Україна депортувала в Азербайджан активіста Ельвіна Ісаєва

В Баку блогера Ельвіна Ісаєва, відомого своєю критикою президента Ільхама Алієва, затримали і помістили в СІЗО. 16-17 грудня Баку для зустрічі з Алієвим відвідає президент України Володимир Зеленський.

Aserbaidschan | Baku Skyline (picture-alliance/dpa/prisma)

Баку

Україна депортувала в Азербайджан активіста Ельвіна Ісаєва, повідомила Державна міграційна служба Азербайджану. Його депортували 12 грудня за порушення міграційного законодавства в Україні. 14 грудня Ісаєва затримав Насимінський районний суд Баку за "тяжкі злочини", активіста помістили в слідчий ізолятор.

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Ісаєв мешкав в Росії і як блогер критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва і розповідав про корупцію в країні. У серпні 2019 року суд в Баку виніс рішення про затримання Ісаєва у кримінальній справі за тяжкими злочинами, що розслідували в Азербайджані. Тоді ж в РФ визнали "незаконно виданим" і вилучили російський паспорт Ісаєва, а 26 серпня 2019 року суд в Санкт-Петербурзі постановив видворити блогера з країни й відправив його в Центр тимчасового утримання іноземних громадян.

Втім, на початку вересня депортація Ісаєва з РФ до Азербайджану була призупинена в результаті втручання Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" задля вжиття забезпечувальних заходів для гарантування безпеки. Ісаєва звільнили з Центру тимчасового утримання. Правозахисники однак попереджали, що активіста можуть викрасти, щоб повернути в Азербайджан.

Після цього Ісаєв виїхав до України.

На 16-17 грудня запланований візит до Азербайджану президента України Володимира Зеленського.

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Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)

Посилання в інтернеті

Повідомлення міграційної служби Азербайджану

Аудіо й відео до теми

Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)  

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