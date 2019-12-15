Перед візитом Зеленського в Баку Україна депортувала в Азербайджан активіста Ельвіна Ісаєва

Україна депортувала в Азербайджан активіста Ельвіна Ісаєва, повідомила Державна міграційна служба Азербайджану. Його депортували 12 грудня за порушення міграційного законодавства в Україні. 14 грудня Ісаєва затримав Насимінський районний суд Баку за "тяжкі злочини", активіста помістили в слідчий ізолятор.

Ісаєв мешкав в Росії і як блогер критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва і розповідав про корупцію в країні. У серпні 2019 року суд в Баку виніс рішення про затримання Ісаєва у кримінальній справі за тяжкими злочинами, що розслідували в Азербайджані. Тоді ж в РФ визнали "незаконно виданим" і вилучили російський паспорт Ісаєва, а 26 серпня 2019 року суд в Санкт-Петербурзі постановив видворити блогера з країни й відправив його в Центр тимчасового утримання іноземних громадян.

Втім, на початку вересня депортація Ісаєва з РФ до Азербайджану була призупинена в результаті втручання Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" задля вжиття забезпечувальних заходів для гарантування безпеки. Ісаєва звільнили з Центру тимчасового утримання. Правозахисники однак попереджали, що активіста можуть викрасти, щоб повернути в Азербайджан.

Після цього Ісаєв виїхав до України.

На 16-17 грудня запланований візит до Азербайджану президента України Володимира Зеленського.