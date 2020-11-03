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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "передвиборча кампанія".
Передвиборча кампанія - агітаційна кампанія, котра перед виборами. В межах передвиборчої кампанії учасники виборчого процесу агітують виборців віддати свої голоси тому чи іншому кандидатові чи тій чи іншій політичній партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.