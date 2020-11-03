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Передвиборча кампанія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "передвиборча кампанія".

Передвиборча кампанія - агітаційна кампанія, котра перед виборами. В межах передвиборчої кампанії учасники виборчого процесу агітують виборців віддати свої голоси тому чи іншому кандидатові чи тій чи іншій політичній партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вибори в США: скільки коштують передвиборчі кампанії Трампа й Байдена

Вибори в США: скільки коштують передвиборчі кампанії Трампа й Байдена 03.11.2020

Під час нинішньої передвиборчої кампанії виборці переказали кандидатам у президенти США рекордні суми. При цьому демократ Джо Байден отримав на третину більше грошей, ніж республіканець Дональд Трамп.
Twitter видалив передвиборче відео Трампа через пісню Linkin Park

Twitter видалив передвиборче відео Трампа через пісню Linkin Park 19.07.2020

Трамп ретвітнув відео свого співробітника, в якому був використаний хіт Linkin Park. Однак група заявила, що не підтримує американського президента та не давала йому права на використання своєї музики.

Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Трампу судом

Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Трампу судом 28.06.2020

Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Дональду Трампу позовом. Музиканти виступають проти несанкціонованого використання їхніх хітів на передвиборчих мітингах президента США.
Джо Байден переміг на праймеріз в семи американських штатах

Джо Байден переміг на праймеріз в семи американських штатах 03.06.2020

Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в семи штатах та впритул наблизився до необхідної для висування кількості делегатів. Праймеріз у двох штатах наступного тижня можуть стати вирішальними.
Штаб Трампа намагалися атакувати хакери, пов'язані з Іраном - ЗМІ

Штаб Трампа намагалися атакувати хакери, пов'язані з Іраном - ЗМІ 04.10.2019

Хакери, які, ймовірно, пов'язані з Іраном, намагалися отримати доступ до облікових записів співробітників передвиборчого штабу Дональда Трампа, але їм це не вдалося.
Чому кампанія до виборів у Європарламент проходить так мляво

Чому кампанія до виборів у Європарламент проходить так мляво 13.05.2019

Невідомі широкій публіці кандидати та обмежені національним порядком денним теми - тим, хто агітує за вибори до Європарламенту, доводиться нелегко. Про хід кампанії та розстановку сил - DW.
Життя агітаційних наметів: млява боротьба за кандидатів (відео)

Життя агітаційних наметів: млява боротьба за кандидатів (відео) 22.03.2019

За тиждень до виборів багато українців і досі не визначились, за кого голосувати. Чи допомагають їм у цьому волонтери в агітаційних наметах?

Як у агітаційних наметах за кандидатів (не)агітують (22.03.2019) 22.03.2019

За тиждень до виборів багато українців і досі не визначились, за кого голосувати. Чи допомагають їм у цьому волонтери в агітаційних наметах?

Хто вона - Зе команда Володимира Зеленського (відео)

Хто вона - "Зе" команда Володимира Зеленського (відео) 18.03.2019

Дедалі гучніше звучать заклики як прихильників, так і опонентів Володимира Зеленського показати команду тих, хто втілюватиме програму кандидата у президенти України в разі перемоги.

Від Трампа пішов вже п'ятий директор з комунікацій

Від Трампа пішов вже п'ятий директор з комунікацій 08.03.2019

Білл Шайн залишив посаду директора з комунікацій Білого дому, але стане радником передвиборчої кампанії Дональд Трампа.
Очима карикатуриста: Вибори в Україні, або У мене томос! А у вас?

Очима карикатуриста: Вибори в Україні, або "У мене томос! А у вас?" 30.01.2019

В Україні набирає обертів президентська передвиборча кампанія. Боротьба за виборців розпочалася. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.
Дорогі кандидати: скільки коштує стати президентом України

Дорогі кандидати: скільки коштує стати президентом України 24.01.2019

Цьогорічні президентські вибори стануть найдорожчими за всю історію України. DW порахувала, у скільки вони обійдуться виборцям та кандидатам на пост глави держави.
ЦВК оголосила про початок президентської кампанії з 31 грудня

ЦВК оголосила про початок президентської кампанії з 31 грудня 27.12.2018

Передвиборча президентська кампанія розпочнеться 31 грудня та триватиме 90 днів. Висунення кандидатів дозволяється до 3 лютого 2019 року.

Військовий режим у Таїланді планує провести вибори в лютому

Військовий режим у Таїланді планує провести вибори в лютому 11.12.2018

Військова хунта Таїланду скасувала заборону на проведення передвиборної кампанії і оголосила про імовірну дату загальнонаціональних виборів у 2019 році.
Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року

Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року 26.11.2018

Передвиборча кампанія має розпочатися 31 грудня 2018 року. Напередодні в Україні спливе термін дії воєнного стану, який запровадили на 30 днів.
Пожертви для АдН: у партії розповіли про переказ з Бельгії

Пожертви для АдН: у партії розповіли про переказ з Бельгії 15.11.2018

Правопопулістська партія "Альтернативи для Німеччини" заявила, що виявила ще одну велику пожертву для свого місцевого відділку, яка надійшла з Бельгії. В АдН повідомили, що повернули гроші відправнику.
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