  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаСполучені Штати Америки

Зірки Голлівуду зібрали на кампанію Байдена $28 мільйонів

Дмитро Шварц
16 червня 2024 р.

Президент США не взяв участь у "саміті миру" у Швейцарії через кампанію зі збору коштів на вибори у Лос-Анджелесі.

https://p.dw.com/p/4h5xS
Джо Байден (л) замість участі у "саміті миру" Зеленського поїхав до Голівуду збирати кошти на свою виборчу кампанію. На фото: під час заходу 15 червня з Бараком Обамою
Джо Байден (л) замість участі у "саміті миру" Зеленського поїхав до Голівуду збирати кошти на свою виборчу кампанію. На фото: під час заходу 15 червня з Бараком ОбамоюФото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Деякі з найяскравіших зірок Голлівуду виступили хедлайнерами збору коштів для президента Джо Байдена ввечері суботи, 15 червня, і допомогли залучити для його кампанії з переобрання 28 мільйонів доларів. Серед тих, хто вийшов на сцену Peacock Theatre у Лос-Анджелесі, який розрахований на 7100 місць, були Джордж Клуні, Джулія Робертс і Барбара Стрейзанд, передає AP.

Ведучий вечора Джиммі Кіммел взяв інтерв'ю у присутніх самого Байдена та колишнього президента Барака Обами, які обидва наголосили на необхідності перемогти колишнього президента Дональда Трампа в перегонах.

Читайте також: Байден може вийти з передвиборчих перегонів - ЗМІ

Під час понад півгодинної дискусії Кіммел запитав, чи "не страждає країна на амнезію" щодо ймовірного кандидата від Республіканської партії, на що Байден відповів: "Все, що ми повинні зробити, це згадати, як це було", коли Трамп був у Білому домі.

Варто зазначити, що Байден задля збору коштів на свою передвиборну кампанію не відвідав "Глобальний саміт миру" у Швейцарії, а Сполучені Штати там представляла віцепрезидентка Камала Харріс.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, 2019 рік

Зеленський про заяви Трампа: Невже він хоче бути президентом-лузером?

Зеленський про заяви Трампа: Невже він хоче бути президентом-лузером?

США "стануть дуже слабкими і не будуть лідерами в світі", якщо Трамп захоче закінчити війну за рахунок територій України, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.
Конфлікти1 червня 2024 р.
Дональд Трамп у суді, 30 травня 2024 року

Вперше в історії: Експрезидент США Трамп визнаний винним у кримінальній справі

Вперше в історії: Експрезидент США Трамп визнаний винним у кримінальній справі

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах фальшування документів. Вирок оголосять 11 липня.
Політика31 травня 2024 р.
Дональд Трамп

Трамп зможе вийти з безпекової угоди з Україною - WP

Трамп зможе вийти з безпекової угоди з Україною - WP

Байден і Зеленський підпишуть безпекову угоду між США та Україною 13 червня, але Трамп у разі обрання президентом не буде зобов'язаний її виконувати, бо це не договір, ратифікований парламентом, пише Washington Post.
Конфлікти13 червня 2024 р.