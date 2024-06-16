Зірки Голлівуду зібрали на кампанію Байдена $28 мільйонів

Президент США не взяв участь у "саміті миру" у Швейцарії через кампанію зі збору коштів на вибори у Лос-Анджелесі.

Деякі з найяскравіших зірок Голлівуду виступили хедлайнерами збору коштів для президента Джо Байдена ввечері суботи, 15 червня, і допомогли залучити для його кампанії з переобрання 28 мільйонів доларів. Серед тих, хто вийшов на сцену Peacock Theatre у Лос-Анджелесі, який розрахований на 7100 місць, були Джордж Клуні, Джулія Робертс і Барбара Стрейзанд, передає AP.

Ведучий вечора Джиммі Кіммел взяв інтерв'ю у присутніх самого Байдена та колишнього президента Барака Обами, які обидва наголосили на необхідності перемогти колишнього президента Дональда Трампа в перегонах.

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Під час понад півгодинної дискусії Кіммел запитав, чи "не страждає країна на амнезію" щодо ймовірного кандидата від Республіканської партії, на що Байден відповів: "Все, що ми повинні зробити, це згадати, як це було", коли Трамп був у Білому домі.

Варто зазначити, що Байден задля збору коштів на свою передвиборну кампанію не відвідав "Глобальний саміт миру" у Швейцарії, а Сполучені Штати там представляла віцепрезидентка Камала Харріс.