 Переговори про обмін в′язнями продовжуються - Москалькова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2019

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Новини

Переговори про обмін в'язнями продовжуються - Москалькова

Наразі оформлюються документи для обміну утримуваними особами між Росією і Україною, заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Наразі оформлюються документи для обміну утримуваними між РФ і Україною, заявила Тетяна Москалькова

Наразі оформлюються документи для обміну утримуваними між РФ і Україною, заявила Тетяна Москалькова

На даний момент триває робота над оформленням документів для обміну утримуваними особами між Росією і Україною, заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова у понеділок, 2 вересня, повідомляє агенція "Интерфакс".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує перших результатів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та РФ вже найближчими днями. (23.08.2019)

Обмін полоненими є частиною мінських домовленостей і дорожньої карти для досягнення миру на Сході України, наголошують у МЗС ФРН. (31.08.2019)

"Дуже важливо, щоб люди могли повернутися додому. Потрібно провести ряд юридичних процедур, пов'язаних з оформленням документів, іншими питаннями, але процес почався, такі переговори ведуться", - сказала Москалькова в Московському  педагогічному університеті, відповідаючи на запитання студентів.

Коли відбудеться обмін полоненими?

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 30 серпня, в ЗМІ з'явилися повідомлення про початок обміну полоненими і засудженими між Москвою та Україною. У Службі безпеки України (СБУ), однак, заявили, що 30 серпня обміну очікувати не варто, але жодних перешкод цьому процесу немає, "все йде планово".

Пізніше в офісі президента України повідомили, що процедура обміну  ще не завершена, і пообіцяли "повідомити про те офіційними каналами", коли взаємний обмін утримуваними особами завершиться. 

Дивитись відео 00:57

Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019)

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Найбільший обмін полоненими

    27 грудня 2017 року відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". Називалися різні цифри. За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей.

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    До "ЛНР/ДНР" вирішили повернутись не всі

    Серед переданих "ЛНР/ДНР" немає вбивць та осіб, що скоїли інші тяжкі злочини та не підпадають під процедуру помилування, заявили у Києві. Та не всі з них вирішили повертатись на територію самопроголошених республік. Українська сторона мала передати сепаратистам 306 осіб, однак частина відмовилася їхати під час обміну. Одна людина навпаки не захотіла повертатися на підконтрольну Києву територію.

  • Парад полонених у Днецьку 24 серпня 2014 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    "Парад полонених" у Донецьку (2014 рік)

    24 серпня 2014 року бойовики провели у Донецьку "парад полонених". Це ганебне явище привернуло увагу як Києва, так і міжнародної спільноти до українських заручників, яких утримували сепаратисти. За їхню долю взялись родичі, волонтери, правозахисники. Пізніше Юрій Букія та Роман Лановий, яких провели під дулами автоматів Донецьком, скажуть DW, що завдяки цьому вони залишились живі - їх побачили.

  • Місяці очікування

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Місяці очікування

    Понад три тисячі людей були звільнені з полону бойовиків протягом 2014-2015 років. Однак наприкінці 2015-го процес переговорів щодо обміну полоненими цілковито перенесли у Мінськ, з українського боку його "монополізувала" СБУ. На думку аналітиків, політизація процесу і стала причиною, яка застопорила обмін полоненими. Родичі довгими місяцями чекали на бодай яку звістку про рідних.

  • Під час обміну у вересні 2016 року - колишній боєць сепаратистів тисне руку представнику Червоного Хреста

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    2016 рік - обміни забуксували

    Про кого і про що саме домовлялись переговірники, як правило, не розголошувалося. Обміни проводились, зокрема, у присутності представників Червоно Хреста, які тримали їхні дані у таємниці. Приміром, станом на листопад 2016 року СБУ заявляла, що бойовики утримували 108 осіб. Обмінювати "ДНР/ЛНР" готові були лише кілька десятків, а просили повернути до них кілька сотень.

  • Володимир Жемчугов (ц), який в результаті обміну повернувся в Україну у вересні 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Скалічений, але вдома

    Володимир Жемчугов став відомим на всю Україну після того, як в YouTube з’явився відеоролик, де проросійський пропагандист Грехем Філліпс знущається над Володимиром під час обміну полоненими. Жемчугов у 2015-му підірвався на міні на Луганщині, втратив зір, слух, обидві руки і потрапив у полон "ЛНР". Тільки через рік - у вересні 2016-го - він повернувся додому.

  • Під час одного з обмінів полоненими 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Крапля за краплею

    Наприкінці 2016 року "ДНР" передала українській стороні двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак. Через кілька днів українська влада в односторонньому порядку передала самопроголошеній "ДНР" 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. За даними СБУ, їх раніше затримали за участь у незаконних угрупованнях. Передача відбувалась у нейтральній зоні.

  • Зустріч звільненого українського військовослужбовця з родиною

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Мить, на яку сподівались

    Обмін, що відбувся 27 грудня 2017 року, вважають проривом. Утім, за даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі досі залишаються ще 103 людини. Бойовики вже підтвердили утримання у полоні понад 20 затриманих. Переговори щодо їх звільнення тривають.

  • Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Крім того, є ще величезна кількість тих, кого вважають зниклими безвісти: за даними СБУ, це 403 людини, волонтери ж заявляють про майже 700 людей.


DW.COM

Обмін полоненими: історія повернення додому

Ключові факти про обміни полоненими між Києвом і "ЛНР/ДНР" та звільнення заручників починаючи з 2014 року - у фотодобірці DW. (28.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019)  

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