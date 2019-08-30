Переговори про обмін в'язнями продовжуються - Москалькова

На даний момент триває робота над оформленням документів для обміну утримуваними особами між Росією і Україною, заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова у понеділок, 2 вересня, повідомляє агенція "Интерфакс".

"Дуже важливо, щоб люди могли повернутися додому. Потрібно провести ряд юридичних процедур, пов'язаних з оформленням документів, іншими питаннями, але процес почався, такі переговори ведуться", - сказала Москалькова в Московському педагогічному університеті, відповідаючи на запитання студентів.

Коли відбудеться обмін полоненими?

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 30 серпня, в ЗМІ з'явилися повідомлення про початок обміну полоненими і засудженими між Москвою та Україною. У Службі безпеки України (СБУ), однак, заявили, що 30 серпня обміну очікувати не варто, але жодних перешкод цьому процесу немає, "все йде планово".

Пізніше в офісі президента України повідомили, що процедура обміну ще не завершена, і пообіцяли "повідомити про те офіційними каналами", коли взаємний обмін утримуваними особами завершиться.

Дивитись відео 00:57 Поділитись Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3OlGv Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019)