Переговори про нову урядову коаліцію в Італії призупинили через ультиматум

Італійська популістська політсила "Рух п'яти зірок" у вівторок, 27 серпня, висунула ультиматум "Демократичній партії" і призупинила переговори про створення нової урядової коаліції, повідомляє агенція AFP.

Перед початком нового раунду переговорів у "Русі п'яти зірок", лідером якого є Луїджі ді Майо, заявили, що представники "Демократичної партії" мають погодитись на обіймання посади прем'єр-міністра колишнім главою уряду Джузеппе Конте. "Після вчорашньої чотиригодинної зустрічі ми нічого не досягли, так не можна далі працювати. Ми не зустрінемося із "Демократичною партією", доки її представники не нададуть Конте зелене світло", - заявили у "Русі п'яти зірок".

Нагадаємо, представники обох партій вже тиждень ведуть переговори про створення коаліційного уряду в нинішньому складі парламенту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник "Демократичної партії" Нікола Зінгаретті відмовився від опозиції до Конте. Утім, його партія висунула свої умови для створення коаліції. У політсилі вимагають, щоб був лише один віцеглава уряду і його крісло зайняв представник їхньої партії. Раніше було два віцеглави уряду, один з них - Луїджі ді Майо.

Президент Італії Серджо Матарелла надав парламентським партіям час для створення нового проурядового альянсу після розпаду коаліції партій "Ліга" та "Рух п'яти зірок". Якщо нову коаліцію не буде сформовано, президент ініціює дострокові вибори.

Як повідомлялося, 8 серпня віцепрем'єр Італії та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядовій коаліції, висунув вотум недовіри уряду та наголосив на потребі в нових виборах у країні. Згодом Конте заявив, що йде у відставку. Тим часом, як зазначає Reuters, партія Сальвіні "Ліга" лідирує у соцопитуваннях.