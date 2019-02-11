 Переговори в Мінську: жодного прогресу щодо обміну полоненими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Переговори в Мінську: жодного прогресу щодо обміну полоненими

Українська сторона каже, що росіяни відкинули всі запропоновані варіанти обміну заручниками. Мартін Зайдік констатував відсутність результатів у врегулюванні ситуації на Донбасі за чотири роки від підписання "Мінська-2".

Під час обміну полоненими в лютому 2015 року, невдовзі після підписання Мінська-2

Під час обміну полоненими в лютому 2015 року, невдовзі після підписання "Мінська-2"

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську в середу, 13 лютого, передала російській пропозиції про обмін заручниками у декількох форматах. Однак Москва не надала згоди на жодну з пропозицій, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради і представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

За її словами, Київ пропонував обмін у форматі 25 на 25 та 19 на 72 заруників, також була пропозиція почати зі звільнення тих, хто потребує лікування. "Ми також готові передати трьох росіян зі списку 25-ти російським консулам в обмін на (трьох.- Ред.) наших військових, яких чотири роки утримують у Донецьку (...) Але і на це росіяни не дають згоди", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Українська сторона також повторила свою вимогу негайно звільнити військовополонених моряків без жодних умов. "Військовополонені підпадають під пункт 6 Мінських угод - негайне звільнення всіх незаконно утримуваних, яких країна-агресор тримає у зв'язку з конфліктом", - наголосила Геращенко. Вона зазначила, що Москва, а також представники ДНР/ЛНР продовжують приховувати інформацію про утримуваних і не дають відповідей на запити Києва.

Своєю чергою постійний представник РФ на переговорах в Мінську Борис Гризлов звинуватив українську сторону у зриві обміну заручниками за формулою "всіх на всіх". Він закликав ОБСЄ вплинути на Київ, передає агенція "Інтерфакс".

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Тим часом спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартін Зайдік заявив про відсутність значного прогресу у врегулюванні конфлікту в Україні. "Учора виповнилося чотири роки з дня підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод. (...) На жаль, наблизитися до вирішення конфлікту все ще не вдалося", - сказав він. За його словами, він озвучив цю позицію під час засідання Радбезу ООН, яке відбулося напередодні.

Зайдік також повідомив, що економічна підгрупа домовилася щодо необхідності введення спрощеного механізму оплати поставок води на Сході України та погодила графік проведення аудиту компанії "Вода Донбасу". Підприємство забезпечує водопостачання Донецької області по обидва боки лінії розмежування. Після початку бойових дій на Донбасі інфраструктура підприємства виявилася розділеною та розташовується на підконтрольній та непідконтрольній уряду України території.

Наступне засідання ТКГ має відбутися 27 лютого.

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