Переговори в Женеві щодо мирного врегулювання в Ємені провалилися

Переговори з метою пошуку політичного врегулювання тривалого конфлікту в Ємені провалилися, навіть не розпочавшись. Про зрив запланованих у Женеві перемовин повідомив у суботу, 8 вересня, представник ООН Мартін Гріффітс.

За словами Гріффітса, зустріч між сторонами збройного протистояння в Ємені не відбулася через те, що делегація повстанців-хуситів не змогла прибути до Женеви. Представник ООН наголосив, що повстанці хотіли поїхати до Женеви, але не змогли цього зробити, повідомляє інформагентство dpa. На тлі цього Гріффітс пообіцяв сам поїхати до Сани й на місці поспілкуватися з представниками повстанців.

На сьогодні через тривали збройне протистояння ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, "найгіршою гуманітарною кризою в світі". Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Сім мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції постійно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже цілями бомбардувань часто стають лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії.

Ер-Ріяд звинувачує Тегеран у підтримці повстанців-хуситів, які теж є шиїтами. Тепер війська коаліції та її союзників намагаються захопити важливе портове місто Ходейда. Вважається, що саме через цей порт хусити отримують допомогу морем від Ірану.