Перевірки і прокльони: як у Києво-Печерській лаврі співіснують церква й держава

Після отримання томоса в Україні усе частіше лунають заклики передати основну православну святиню - Києво-Печерську лавру, яку держава свого часу надала у безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) - новостворюваній Православній церкві України (ПЦУ). Через це на території лаври вже вибудовують "оборону".

Біля основних воріт до нижньої лаври чатує чоловік із довгою бородою у спортивному костюмі. Він намагаються не видавати себе, але ретельно "сканує" всіх, хто йде помолитись чи сфотографувати пам'ятку як турист. Раптом його споглядання перериває ще один бородач, який голосно повідомляє колезі російською: "На об'єкт проник "бендерас". Він прямує в дальні". Далі чоловіки енергійно крокують у напрямку дальніх печер - вочевидь, боронити свою обитель від "бендерівців".

"Охорона" входу на територію Києво-Печерської лаври

Безоплатне користування

Києво-Печерська лавра хоч де-юре і належить державі, однак уже третє десятиліття є оплотом російського православ'я в Україні. На її території діє чоловічий монастир, заснований Київською митрополією Московського патріархату. Також там розміщена резиденція митрополита УПЦ МП.

За роки незалежності України високопосадовці на великі свята переважно ходили молитися в Успенський собор, головний храм лаври, та підносили церкві щедрі дари. Найщедрішим стала передача 1992 року указом тодішнього президента Леоніда Кравчука більшої частини комплексу в користування УПЦ МП. Раніше цими об'єктами опікувався Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. А 2013 року розпорядження уряду Миколи Азарова закріпило за УПЦ МП безоплатне користування 79 будівлями і спорудами на території комплексу.

Церковні новобуди

Нині УПЦ МП господарює у нижні частині лаври, а верхньою завідують музейники заповідника. Відносини між ними не можна назвати найкращими. "Ось там корпус, де я раніше працював. Там був наш відділ. Зараз там готель монастиря", - із сумом у голосі констатує старший науковий співробітник заповідника Євген Кабанець. Він показує рукою з верхнього муру лаври вниз, де знаходиться чоловічий монастир, печери, корпуси та церкви, якими користується УПЦ МП.

Старший науковий співробітник Києво-Печерського історико-культурного заповідника Євген Кабанець: "За 20 років церква побудувала 16 нових корпусів"

Представники заповідника занепокоєні будівельними роботами, які на території лаври постійно ведуть церковні діячі. Вони побоюються, що через це лавру можуть виключити зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. "Це новоробка, ось цей триповерховий корпус - також нова будова. За 20 останніх років церква побудувала 16 нових корпусів", - констатує Кабанець.

Намісник лаври митрополит Павло навпаки наголошує, що монахи відбудовують зруйноване і занедбане державою. "Все, що відроджується на території Києво-Печерської лаври, відроджується на фундаментах будівель, які вони, директор заповідника і так звані співробітники культури, свого часу зруйнували", - нещодавно заявив Павло на YouTube-каналі лаври. Він сипле прокльонами на тих, хто піддає сумніву добрі наміри церкви, та вважає, що святиню хочуть забрати в УПЦ МП.

Церковників УПЦ МП критикують, серед іншого, за перебудову в'їзної брами до нижньої лаври, через яку тепер може проїхати вантажівка

Нині ж церковники і міністерство культури України, якому підпорядковується заповідник, конфліктують ще й через зникнення десяти ікон. Під час нещодавньої інвентаризації мінкульт не дорахувався переданих на зберігання УПЦ МП цінностей - тепер їх шукають правоохоронці.

Доводиться співіснувати

Утім, музейникам та церковнослужителям доводиться домовлятись, аби мати змогу спільно користуватися комплексом. Позаяк у верхній, музейній частині лаври стоїть її основний храм - Успенський собор. Зазвичай він є екскурсійним об'єктом, однак на великі свята УПЦ МП проводить у ньому богослужіння. У Трапезній церкві, також на території верхньої лаври, церковники збираються на свої синоди. Натомість у ближні та дальні печери, якими опікуються монахи, найбільше хочуть потрапити з екскурсією туристи.

"Ми толеруємо священнослужителів. У нас немає жодних конфліктів щодо духовних питань. Найбільші непорозуміння виникають через юрисдикційні чи політичні питання", - зазначає Кабанець.

У пошуках рішення для лаври

Офіційних заяв щодо повернення Києво-Печерської лаври під контроль держави або передачу іншій конфесії поки не лунало. Чиновники уникають прямих запитань про це. Однак релігієзнавиця, керівниця відділу філософії та історії релігії Інституту філософії Національної академії наук України Людмила Філіпович вважає, що українській владі потрібно вже зараз шукати шляхи вирішення проблеми приналежності лаври.

Вона наголошує, що суспільство хоче чіткості в цьому питанні, тоді як зволікання може коштувати Україні втрати православної святині. "Наприклад, завтра намісник Києво-Печерської лаври візьме й оголосить її ставропігією Російської православної церкви (РПЦ). І за канонічними законами це абсолютно можливо. Приклади є - Корецький жіночий монастир у Рівненській області не підпадає під юрисдикцію місцевого предстоятеля УПЦ МП Онуфрія, а прямо підпорядковується патріарху РПЦ Кирилу, бо є ставропігією цієї церкви. Так може бути і з лаврою", - застерігає Людмила Філіпович.

В Успенському соборі на території заповідника церковники УПЦ МП проводять богослужіння на великі свята

Експерти закликають українську влади шукати правових шляхів перегляду умов користування лаврою. "Є радикальний метод - посадити силою свого намісника, всіх монахів у потяг - і в Москву. Але ж це не наш метод. Наш шлях - правовий, якщо щось не влаштовує, то - розірвати договори, але пояснити людям мотиви із врахуванням прав людей", - сказала DW Філіпович. З нею погоджується і член експертної ради при міністерстві культури України Устим Хаварівський. "Треба уважно читати договір. Можливо, там є шпарини щодо порушення його умов. Очевидно, що це має бути мирний шлях молитви і плавного переходу виключно в юридичній площині та порозумінні", - вважає він. При цьому експерт зазначає, що мінкульт поки не звертався до експертної ради за правовою оцінкою даного договору.

У прес-службі намісника Києво-Печерської лаври DW повідомили, що не дають жодних коментарів із цього приводу.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Києво-Печерська лавра на 23 гектарах На території лаври розташовані 140 будівель та споруд різного призначення: від давньоруських храмів до музеїв, свічного заводу та готелів. Лавра умовно поділена на дві частини: верхню, де міститься музейний комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, та нижню, якою користується Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Троїцька надбрамна церква в аварійному стані Троїцька надбрамна церква згадується ще в "Повісті временних літ" Нестора Літописця. Вона розташована над головними вхідними воротами до Києво-Печерської лаври на території музейного комплексу. Нині церква - у будівельних риштуваннях. Нещодавно почалася реставрація пам'ятки, оскільки вона перебувала в аварійному стані. На відновлення церкви виділили 17 мільйонів гривень.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Успенський собор потрібен усім Успенський собор заклали ще у 1073 році на гроші князя Святослава Ярославича. Князь не тільки подарував землю під церкву, а й власноруч копав рів під її фундамент. Храм був підірваний більшовиками під час Другої світової війни і відбудований у 2000 році. Зараз це музей. Лише на великі церковні свята в ньому правляться служби УПЦ МП.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Іконостас за гроші німців Іконостас відбудованого Успенського собору відновлювали коштом німецьких платників податків. Уряд Німеччини виділив на це 200 тисяч німецьких марок, а Українсько-німецький економічний форум - ще 20 тисяч. Над іконостасом працювали закарпатські різьбярі.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі У печери на зцілення Нижньою частиною лаври опікується УПЦ МП. На цій території знаходяться ближні й дальні печери. У них похований засновник Печерського монастиря Антоній. Також у печерах покояться мощі більше ста святих, зокрема, Нестора Літописця, Мойсея Угрина, Никона Печерського, Іллі Муромця. Прочани приходять у печери на зцілення. УПЦ МП встановила суворі правила для відвідування печер - вхід туди безкоштовний.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Трапезна церква і Фуко: що спільного? За радянських часів у Трапезній церкві був музей атеїзму, а замість теперішнього панікадила (люстри) висів так званий "маятник Фуко". Склепіння церкви унікальне, оскільки лежить просто на стінах храму і є копією склепіння Софійського собору в Константинополі. Трапезна церква є частиною музейного комплексу, але час від часу тут проводяться синоди УПЦ МП.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Спершу Трапезна палата, потім мавзолей Трапезна палата і церква складають єдиний комплекс, але архітектурно розмежовані. Розбивку стін під живопис та проект іконостасу у Трапезній палаті зробив російський архітектор Олексій Щусєв, який пізніше збудував мавзолей Леніна у Москві. Зараз у Трапезній палаті УПЦ МП продає ікони та свічки.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Готелі для паломників На території нижньої лаври багато новобудов, за що критикують її настоятеля Павла. Митрополиту дорікають, що через зведення нових споруд Києво-Печерську лавру можуть виключити зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натомість будівництво в лаврі не припиняється. На її території вже збудували чимало готелів, у яких проживають паломники.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Розширення брами Також церковників УПЦ МП критикують за перебудову в'їзної брами до нижньої лаври, через яку тепер може проїхати вантажівка.

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі Лікарні не місце в лаврі? До 2013 року в лаврі діяв центр лікування хворих на СНІД. За словами активістів Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, через зв'язки з тодішньою владою намісник лаври домігся, аби лікарню звідти виселили. До цих пір у приміщенні ведуться ремонтні роботи. На будівлі вже з'явились куполи. Автор: Лілія Ржеутська

