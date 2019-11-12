Перевезення дітей: таксисти відмовлятимуть через нові правила? (відео)

Киянка Марія - мати двох дітей, чекає на третю. І останні 6 років возить дітей лише в автокріслах. Її чоловік - німець. І в родині переконані, що по-іншому - просто недопустимо. Марія зізнається, що часто бачить, коли діти сидять на передньому сидінні або просто в батьків на руках без пасків безпеки. Жінка відверто радіє тому, що нарешті таких водіїв штрафуватимуть. Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який передбачає адміністративну відповідальність за неналежне перевезення дітей. Більшість батьків-водіїв, з якими поспілкувалася DW, ставляться до нових штрафів з розумінням. Хто поки не готовий до негайного втілення нових правил перевезень, це таксисти. Дивіться в репортажі DW:



