Переведення годинників: Україна у ніч на 31 березня перейде на літній час

Менше сну й більше стресу в ім'я економії ресурсів. Саме це доведеться пережити в ніч на неділю, 31 березня, під час переходу з зимового на літній час. Більшість країн Європи, в тому числі й Україна, переведуть в останній день березня стрілки годинника на одну годину вперед.

В Україні питання переходу з зимового на літній час регламентує спеціальна постанова Кабміну від 13 травня 1996 року. Документ передбачає зокрема переведення "щорічно годинникової стрілки останньої неділі березня о 3-й годині на 1 годину вперед".

На зимовий час Україна перейшла в ніч на 28 жовтня 2018 року, перевівши стрілки годинника на одну годину назад.

Літній час використовується у понад сімдесяти країнах світу. В Європі на зимовий час не переходять Ісландія, РФ і Білорусь. В Україні 2011 року слідом за РФ також було ухвалено постанову про скасування переходу на зимовий час, однак згодом її анулювали, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 26 березня більшість депутатів Європарламенту проголосувала за скасування переведення стрілок годинників з 2021 року. Про скасування щорічного переходу на зимовий і літній час у Євросоюзі говорять вже не перший рік.

У вересні 2018 року голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер висловив переконання, що переведення стрілок годинника скасують вже незабаром. В ЄС синхронізований перехід з зимового на літній час і навпаки діє лише з 2002 року.