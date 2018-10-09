 Переведення годинників: більшість німців хоче залишитися на літньому часі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Переведення годинників: більшість німців хоче залишитися на літньому часі

За даними опитування, незначна більшість жителів Німеччини хотіла б постійно жити за літнім часом. Водночас пенсіонери і вчителі схиляються до остаточного переходу на зимовий час.

Німці воліли б жити за літнім часом

Німці воліли б жити за літнім часом

Більшість німців висловила побажання залишитися на літньому часі. Згідно з результатами опитуванням, оприлюдненими німецьким виданням Focus у суботу, 20 жовтня, 51 відсоток німців висловився за те, аби постійно жити за літнім часом, тоді як 42 відсотки віддали перевагу зимовому часу.

Прикметно, що респонденти старшого віку підтримали остаточний перехід на зимовий час - 57 відсотків опитаних, які старші 65 років. 38 відсотків опитаних похилого віку висловилися за літній час. Натомість серед молоді віком від 14 до 29 років 66 відсотків респондентів віддали перевагу літньому часу, а зимовому - лише 27. Компанія Kantar Emnid опитала 1009 осіб.

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Єврокомісія пропонує відмовитися від переведення годинників двічі на рік після 2019 року. Країни ЄС при цьому самі повинні вирішити, жити їм за літнім часом чи за зимовим. (12.09.2018)

У ЄС запустили онлайн-опитування щодо переходу з зимового на літній час. Щоправда сайт, через приплив бажаючих проголосувати, невдовзі після старту завис. (06.07.2018)

Бенджамін Франклін, який любив поспати, у 1784 році жартома запропонував перейти на літній час. І у Європі пішли на цей крок. Тепер же після суперечок щодо його переваг та вад Єврокомісія планує від нього відмовитись. (03.09.2018)

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) також віддає перевагу літньому часу. "Я можу прекрасно уявити собі 12 місяців літнього часу", - зазначив він у коментарі виданню Focus. А от голова Cоюзу німецьких вчителів Гайнц Петер Майдінґер (Heinz Peter Meidinger) зазначив, що з точки зору батьків і вчителів зимовий час має свої переваги. Адже тоді дітям не доведеться "упродовж місяців ходити до школи в темряві", цитує агентство AFP.

Нагадаємо, Європейська Комісія (ЄК) у вересні запропонувала, щоб країни Євросоюзу востаннє в обов'язковому порядку перевели годинники на літній час 31 березня 2019 року. Після цього кожна держава-член ЄС сама має визначити, жити за літнім чи зимовим часом.

Для того, щоб перехід відбувся безпроблемно, ЄК пропонує кожній державі ЄС до квітня 2019 року повідомити Брюссель, за яким часом вона збирається жити - літнім чи зимовим. Згідно з пропозицією ЄК, востаннє перейти на зимовий час та чи інша країна ЄС зможе 27 жовтня 2019 року. Після цього переведення годинників в державах ЄС має остаточно відійти у минуле.

Згідно з результати онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС цього літа, 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий чи літній час.

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Європа обирає: літній чи зимовий час? (18.07.2018)

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Європа обирає: літній чи зимовий час? (18.07.2018)  

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Європа обирає: літній чи зимовий час? (18.07.2018) 18.07.2018

Кінець переведенню годинникових стрілок: у Європі хочуть скасувати перехід на літній і зимовий час. Та спершу мешканці ЄС мають визначитися, на якому часі залишитися - літньому чи зимовому.

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