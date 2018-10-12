 Пентагон повідомив про витік даних своїх співробітників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

Пентагон повідомив про витік даних своїх співробітників

Хакери зламали мережу комерційної компанії, з якою співпрацює Пентагон, та отримали особисті дані 30 тисяч його співробітників. Секретна інформація не була викрадена, запевняють у військовому відомстві США.

Пентагон повідомив про витік даних своїх співробітників

Пентагон повідомив про витік даних своїх співробітників

У Пентагоні мав місце витік особистих даних персоналу. Про це оборонне відомство США повідомило у п'ятницю, 12 жовтня. Витік стосується близько 30-ти тисяч як військових, так і цивільних співробітників відомства, їхнє число може зрости під час подальшого розслідування, повідомляє агенція AP з посиланням на джерело в міністерстві оборони США. Зокрема, була викрадена інформація щодо поїздок  співробітників оборонного відомства, а також дані кредитних карток. Як стверджує джерело, загрози витоку секретної інформації не було.

За словами представника Пентагону підполковника Джозефа Буччіно, витік даних стався через злам мереж одного комерційного постачальника, який надає послуги незначній частці співробітників оборонного відомства. "Міністерство  продовжує оцінювати ризик завдання шкоди та буде повідомляти персонал, що постраждав", - зазначив він.

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Найбільше кібернападів на об'єкти інфраструктури у ФРН здійснюють у телекомунікаційній та енергетичній сферах. Щодня з'являється 390 тисяч нових варіантів шкідливих програм. (11.10.2018)

Через недоліки у системах безпеки кіберзлочинці змогли отримати доступ до особистих даних 29 мільйонів акаунтів у соціальній мережі Facebook, повідомили у самій компанії. (12.10.2018)

З міркувань безпеки Пентагон не називає постачальника, через якого стався витік. За словами Буччіно, він поки продовжує співпрацювати із відомством, але здійснено кроки для припинення надання послуг цією компанією.

Витік мав місце кілька місяців тому, але був виявлений тільки нещодавно. Керівництво Пентагона було проінформовано про інцидент 4 жовтня. 

Раніше на цьому тижні Рахункова палата США опублікувала звіт, в якому стверджується, що Пентагон не приділяє достатньої уваги кібербезпеці. Аудит, проведений з вересня 2017 року по жовтень 2018 року, виявив, що зростають "проблеми в захисті систем озброєння від все більш складних кіберзагроз".

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