 Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

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Новини

Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів.

Мігранти з Центральної Америка на кордоні Мексики та США

Мігранти з Центральної Америка на кордоні Мексики та США

Міністерство оборони США виділило один мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. На ці кошти, які просило міністерство внутрішньої безпеки, повинен бути зведений відрізок стіни завдовжки 91 кілометр в районі Ель-Пасо в Техасі, заявив в понеділок, 25 березня, виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан. Також на ці кошти будуть споруджені дороги біля цього відрізка стіни та встановлено освітлення.

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Президент США Дональд Трамп підпише бюджет США, що передбачає менше грошей на мур на кордоні з Мексикою. Водночас Трамп запровадить режим надзвичайного стану, щоб отримати кошти на неї, в обхід Конгресу. (15.02.2019)

Напередодні президент США Дональд Трамп вперше наклав вето на рішення Конгресу. (16.03.2019)

Американський Конгрес відмовився надати гроші на зведення паркану, якого домагається президент США Дональд Трамп. Тому 15 лютого глава Білого дому оголосив надзвичайний стан у країні, щоб отримати в розпорядження кошти в розмірі близько восьми мільярдів доларів, більшість із яких він планує використати на зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Після цього він підписав закон про бюджет, відвернувши таким чином новий "шатдаун" частини федеральних органів.

14 березня Сенат США проголосував резолюцію щодо припинення у країні надзвичайного стану, яка вже пройшла голосування у Палаті представників Конгресу. Наступного дня Трамп наклав на неї вето. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила, що 26 березня має відбутися голосування, шоб подолати вето президента

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