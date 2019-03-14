Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Міністерство оборони США виділило один мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. На ці кошти, які просило міністерство внутрішньої безпеки, повинен бути зведений відрізок стіни завдовжки 91 кілометр в районі Ель-Пасо в Техасі, заявив в понеділок, 25 березня, виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан. Також на ці кошти будуть споруджені дороги біля цього відрізка стіни та встановлено освітлення.

Американський Конгрес відмовився надати гроші на зведення паркану, якого домагається президент США Дональд Трамп. Тому 15 лютого глава Білого дому оголосив надзвичайний стан у країні, щоб отримати в розпорядження кошти в розмірі близько восьми мільярдів доларів, більшість із яких він планує використати на зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Після цього він підписав закон про бюджет, відвернувши таким чином новий "шатдаун" частини федеральних органів.

14 березня Сенат США проголосував резолюцію щодо припинення у країні надзвичайного стану, яка вже пройшла голосування у Палаті представників Конгресу. Наступного дня Трамп наклав на неї вето. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила, що 26 березня має відбутися голосування, шоб подолати вето президента.