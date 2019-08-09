Пенсійний фонд України запускає сервіс "е-пенсія"

Пенсійний фонд України (ПФУ) презентував сервіс призначення пенсії в "один дотик". Це є першим етапом впровадження системи "е-пенсія". Презентація відбулася у пятницю, 9 серпня, під час пресконференції у фонді, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Новий сервіс дозволяє подати усі необхідні для призначення пенсії документи в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг фонду. Після ухвалення фондом рішення про призначення пенсії достатньо лише прийти до сервісного центру для отримання пенсійного посвідчення.

Як зазначив голова правління ПФУ Євгеній Капінус, головним завданням впровадження "е-пенсії" є зменшення витрат часу на оформлення пенсій. "Раніше людині, аби призначити пенсію, потрібно було приходити до фонду кілька разів. Послуга в "один дотик" - це лише одне відвідування установи для того, аби забрати пенсійне посвідчення", - пояснив Капінус.

Наступним етап впровадження системи "е-пенсія" стане створення мобільного додатку, за допомогою якого громадяни матимуть доступ до послуг фонду зі смартфонів і планшетів.