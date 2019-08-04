Пекін застеріг протестувальників у Гонконгу від "гри з вогнем"

Мітингарі у Гонконзі не повинні "гратися з вогнем" і сприймати стриманість Пекіна як слабкість, заявляє влада Китаю у вівторок, 6 серпня, інформує Reuters. У Гонконзі, де вже кілька місяців тривають масові демонстрації проти закону про екстрадицію, протести останнім часом неодноразово супроводжувалися насильством - сутичками між поліцією та мітингарями.

У заяві відомства у справах Гонконгу і Макао держради Китаю лідерів протестів називають "дуже невеликою купкою (..) жорстоких злочинців". До них доєдналися "деякі добросердечні громадяни", яких "ввели в оману", йдеться у заяві. Автори заяви застерігають лідерів протестів від сприйняття стриманої реакції китайського уряду як слабкості.

У держоргані Китаю у справах Гонконгу наполягають на тому, що за лаштунками демонстрацій у Гонконзі перебувають певні сили, котрі "відкрито і нахабно" збурюють ситуацію. "Ми хотіли би дати ясно зрозуміти цій малій групі безсовісних і жорстоких злочинців, а також брудним силам, що стоять за ними: ті, хто граються з вогнем, від цього вогню і загинуть", - ідеться у заяві відомства у справах Гонконгу.

Напередодні, 5 серпня, у Гонконзі відбувся великий страйк, якому передували чергові сутички між протестувальниками та правоохоронцями на вихідних. За даними організаторів, до страйку доєдналися 27 тисяч людей з 20 секторів економіки, у семи районах відбулися акції протесту. Від ранку демонстранти блокували рух потягів метрополітену та приміської залізниці, а також великі автошляхи, поінформували місцеві ЗМІ. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що протести загрожують процвітанню та безпеці цього адміністративного району.

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі, відколи ця колишня британська колонія була передана Китаю в 1997 році.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроекту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.