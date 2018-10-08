Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Педро Аграмунт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Педро Аграмунт". Іспанський політик Педро Аграмунт є членом "Народної партії", колишній президент ПАРЄ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Педро Аграмунт". Педро Аграмунт є членом іспанської "Народної партії". Починаючи від 1993-го року, він є членом Сенату Італії. З 2000-го року Педро Аграмунт входить до складу іспанської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). З 2016 до 2017-го року він був президентом ПАРЄ. Невдоволення Аграмунтом, коли він перебував на посаді президента ПАРЄ, спричинила його поїздка до Сирії 21 березня 2017 року за кошти сирійського уряду в складі делегації депутатів Держдуми РФ на літаку міноборони Росії. Аграмунт заявив, що відвідував Сирію як іспанський депутат, а не як керівник асамблеї, і наголосив, що не підтримує політику сирійського президента Башара Асада. Згодом Аграмунт вибачився за цю поїздку. Проте депутатів ПАРЄ його аргументи не переконали, тож очільники політичних груп закликали його скласти повноваження президента ПАРЄ, які офіційно мали сплисти у січні 2019 року. 6 жовтня 2017 року Аграмунт подав у відставку з посади президента ПАРЄ. Це не перший скандал навколо Аграмунта. Раніше німецька громадська організація Eurоpean Stability Initiative (ESI) в своєму звіті за 2012-й рік заявила, що деякі європейські політики, серед яких згадувалося й ім'я Аграмунта, отримували коштовності, килими та чорну ікру від представників азербайджанської влади в обмін на схвальні доповіді про стан демократії в Азербайджані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ПАРЄ готується зняти санкції з Росії

ПАРЄ готується зняти санкції з Росії 08.10.2018

Депутати ПАРЄ можуть підтримати зміни регламенту, що гарантують повернення в асамблею делегації РФ. У чому суть цих змін і що передувало появі цієї ідеї, пояснює DW.
Депутатам-корупціонерам з ПАРЄ визначили покарання

Депутатам-корупціонерам з ПАРЄ визначили покарання 16.05.2018

Чотирьох депутатів ПАРЄ, визнаних причетними до корупційних оборудок під час роботи над питаннями дотримання прав людини в Азербайджані, обмежать у правах, але залишать у складі асамблеї.

Обрано нову президентку ПАРЄ

Обрано нову президентку ПАРЄ 10.10.2017

Представниця Кіпру Стелла Кіріакідес обрана президенткою ПАРЄ. Її попередник подав у відставку через скандал із поїздкою до Сирії разом з депутатами Держдуми Росії.
Президент ПАРЄ Педро Аграмунт оголосив про свою відставку

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт оголосив про свою відставку 06.10.2017

За кілька днів до голосування ПАРЄ про відставку її президента Педро Аграмунт сам заявив, що залишає посаду. Причиною став скандал навколо його поїздки до Сирії разом з депутатами Держдуми Росії.
Питання відставки президента ПАРЄ Аграмунта розглянуть в жовтні

Питання відставки президента ПАРЄ Аграмунта розглянуть в жовтні 30.06.2017

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт не зможе головувати на засіданнях асамблеї допоки питання його відставки не буде вирішено. У ПАРЄ розглянуть це питання у жовтні.
ПАРЄ може відправити у дострокову відставку президента Аграмунта

ПАРЄ може відправити у дострокову відставку президента Аграмунта 27.06.2017

Депутати ПАРЄ ухвалили резолюцію, яка дозволяє відправляти у відставку очільника асамблеї. Нинішній президент ПАРЄ Педро Аграмунт може втратити своє крісло.
Росія відмовляється фінансувати Раду Європи

Росія відмовляється фінансувати Раду Європи 06.06.2017

Росія не перерахує майже третину свого річного внеску до бюджету Ради Європи, заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Обсяг щорічних грошових внесків країни в організацію становить близько 30 мільйонів євро.
Президенту ПАРЄ Аграмунту оголосили недовіру

Президенту ПАРЄ Аграмунту оголосили недовіру 28.04.2017

Керівний орган ПАРЄ оголосив президенту Педро Аграмунту про свою недовіру і позбавив його права діяти від імені асамблеї.
Скандал навколо президента ПАРЄ: від Аграмунта вимагають відставки

Скандал навколо президента ПАРЄ: від Аграмунта вимагають відставки 24.04.2017

Перший день весняної сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи позначився скандалом: президент ПАРЄ, іспанський депутат Педро Аграмунт змушений тимчасово відмовитися головувати на сесії.
Аграмунт переобраний президентом ПАРЄ, чекає на діалог з Росією

Аграмунт переобраний президентом ПАРЄ, чекає на діалог з Росією 23.01.2017

Серед пріоритетів президента ПАРЄ - розв'язання конфліктів у Європі, боротьба з тероризмом, криза біженців та зростання популізму.
У 2017-му Росія не братиме участі в роботі ПАРЄ без змін до регламенту

У 2017-му Росія не братиме участі в роботі ПАРЄ без змін до регламенту 12.01.2017

Росія сподівається на відновлення своєї роботи у рамках ПАРЄ, проте спершу чекає на зміну регламенту організації, сказав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.
Сесія ПАРЄ: Проросійські лобісти свого не домоглися

Сесія ПАРЄ: Проросійські лобісти свого не домоглися 14.10.2016

Агресивна політика Росії відносно України й доля делегації Держдуми РФ визначали теми дискусій в Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка завершується 14 жовтня. DW підбиває підсумки.