На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Педро Аграмунт". Іспанський політик Педро Аграмунт є членом "Народної партії", колишній президент ПАРЄ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Педро Аграмунт". Педро Аграмунт є членом іспанської "Народної партії". Починаючи від 1993-го року, він є членом Сенату Італії. З 2000-го року Педро Аграмунт входить до складу іспанської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). З 2016 до 2017-го року він був президентом ПАРЄ. Невдоволення Аграмунтом, коли він перебував на посаді президента ПАРЄ, спричинила його поїздка до Сирії 21 березня 2017 року за кошти сирійського уряду в складі делегації депутатів Держдуми РФ на літаку міноборони Росії. Аграмунт заявив, що відвідував Сирію як іспанський депутат, а не як керівник асамблеї, і наголосив, що не підтримує політику сирійського президента Башара Асада. Згодом Аграмунт вибачився за цю поїздку. Проте депутатів ПАРЄ його аргументи не переконали, тож очільники політичних груп закликали його скласти повноваження президента ПАРЄ, які офіційно мали сплисти у січні 2019 року. 6 жовтня 2017 року Аграмунт подав у відставку з посади президента ПАРЄ. Це не перший скандал навколо Аграмунта. Раніше німецька громадська організація Eurоpean Stability Initiative (ESI) в своєму звіті за 2012-й рік заявила, що деякі європейські політики, серед яких згадувалося й ім'я Аграмунта, отримували коштовності, килими та чорну ікру від представників азербайджанської влади в обмін на схвальні доповіді про стан демократії в Азербайджані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.