 Пасажирам з Італії мірятимуть температуру в українських аеропортах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

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Новини

Пасажирам з Італії мірятимуть температуру в українських аеропортах

Починаючи з вечора 24 лютого пасажирам, які прилітатимуть в аеропорти "Бориспіль" та "Київ" з Італії, мірятимуть температуру, заявили в Держприкордонслужбі. Поки жодного випадку коронавірусу в Україні не зафіксовано.

Аеропорт Бориспіль

Аеропорт "Бориспіль" (архівне фото)

Пасажирам, які прибувають до аеропортів "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) прямими рейсами з Італії, починаючи з 20:00 понеділка, 24 лютого, вимірюватимуть температуру тіла. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми прийняли рішення, і сьогодні з 20:00 усі прямі рейси... усі пасажири, які прилітають на в'їзд в Україну, проходитимуть температурну перевірку. Я наголошую, це аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни". З інших аеропортів жодні регулярні рейси не здійснюються", - наголосив Дейнеко.

Згідно з інформацією на сайті аеропорту "Бориспіль", 24 лютого там здійснили посадку три рейси з Італії. Так, о 18:10 за місцевим часом прибув рейс "Міжнародних авіаліній України" з Венеції, а о 18:25 прибули одразу два рейси з Мілана - авіакомпаній МАУ та TAP Portugal. В аеропорту "Жуляни" на 24 лютого прибуття літаків з Італії не заплановане.

Перевірки на пункті пропуску "Тиса"

Крім того, очільник Держприкордонної служби повідомив, що, починаючи з 8:00 ранку вівторка, 25 лютого, мірятимуть температуру пасажирам на автомобільному пункті пропуску "Тиса" в Закарпатській області. "Завтра з 8:00 ранку там буде забезпечено також температурну перевірку всіх транспортних засобів і пасажирів, які прямують ними, з метою запобігання потрапляння осіб з ознаками коронавірусу", - додав Дейнеко.

Пункт пропуску "Тиса", що поблизу міста Чоп, за його словами, є найбільш потенційно небезпечним, оскільки його використовують в 99 відсотках випадків транспортні засоби, які прямують з Італії до України і навпаки.

"Прямого пасажирського автобусного сполучення там немає... Там виконуються нерегулярні рейси, приблизно 500 мікроавтобусів на тиждень, котрі перетинають державний кордон з України до Італії і в протилежному напрямку, які використовують наші співвітчизники, котрі перебувають на заробітках в Італії", - пояснив чиновник. Також голова Держприкордонслужби зазначив, що є ще три пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, проте вони є меншими.

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В Італії померла літня жінка, в якої виявили коронавірус. Утім, поки невідомо, чи став саме новий вірус причиною смерті. Тим часом Єврокомісія поки не бачить причин для паніки через ситуацію в Італії. (23.02.2020)

У Венеції дочасно завершили карнавал через побоювання поширення коронавірусу на півночі Італії. Станом на 23 лютого в країні зафіксували вже понад сотню осіб, інфікованих коронавірусом. (23.02.2020)

У той же час, як повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, станом на 24 лютого жодного випадку захворювання на коронавірус в Україні не зафіксовано.

Генконсульство в Мілані призупиняє прийом громадян

Тим часом у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян і видачу документів. Як йдеться у повідомленні генконсульства на його сторінці в Facebook, прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади італійського регіону Ломбардія. У разі виникнення надзвичайних ситуацій громадяни України можуть звертатися на гарячу лінію консульства.

Нагадаємо, унаслідок спалаху коронавірусу на півночі Італії, за останніми офіційними даними, померли шестеро людей, п'ятеро з них у Ломбардії. Як зазначається, ідеться про смерть літніх людей. Крім того, на території країни зафіксовано вже понад 220 випадків інфікування коронавірусом. У зв'язку з цим в Італії скасували низку спортивних заходів, покази мод у Мілані, а також перервали проведення карнавалу у Венеції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони

    Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.

  • Коронавірус в Італії. Місто Кодоньо в регіоні Ломбардія

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Порожні вулиці

    Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Кількість хворих стрімко зростає

    20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Закупівля продуктів про запас

    Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Високий попит на захисні маски

    Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Карнавал у Венеції

    Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Показ мод в інтернеті

    Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

  • Скасування футбольних матчів через коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Скасування футбольних матчів

    Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.

    Автор: Олена Гункель


DW.COM

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. (24.02.2020)  

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Докладно

Italien Coronavirus | Karneval von Venedig (picture-alliance/NurPhoto/M. Romano)

Спалах коронавірусу в Італії: що відбувається в країні

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. 11 населених пунктів переведені на режим карантину.  

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі не вперше робить суперечливі заяви

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