Пасажирам з Італії мірятимуть температуру в українських аеропортах

Пасажирам, які прибувають до аеропортів "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) прямими рейсами з Італії, починаючи з 20:00 понеділка, 24 лютого, вимірюватимуть температуру тіла. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми прийняли рішення, і сьогодні з 20:00 усі прямі рейси... усі пасажири, які прилітають на в'їзд в Україну, проходитимуть температурну перевірку. Я наголошую, це аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни". З інших аеропортів жодні регулярні рейси не здійснюються", - наголосив Дейнеко.

Згідно з інформацією на сайті аеропорту "Бориспіль", 24 лютого там здійснили посадку три рейси з Італії. Так, о 18:10 за місцевим часом прибув рейс "Міжнародних авіаліній України" з Венеції, а о 18:25 прибули одразу два рейси з Мілана - авіакомпаній МАУ та TAP Portugal. В аеропорту "Жуляни" на 24 лютого прибуття літаків з Італії не заплановане.

Перевірки на пункті пропуску "Тиса"

Крім того, очільник Держприкордонної служби повідомив, що, починаючи з 8:00 ранку вівторка, 25 лютого, мірятимуть температуру пасажирам на автомобільному пункті пропуску "Тиса" в Закарпатській області. "Завтра з 8:00 ранку там буде забезпечено також температурну перевірку всіх транспортних засобів і пасажирів, які прямують ними, з метою запобігання потрапляння осіб з ознаками коронавірусу", - додав Дейнеко.

Пункт пропуску "Тиса", що поблизу міста Чоп, за його словами, є найбільш потенційно небезпечним, оскільки його використовують в 99 відсотках випадків транспортні засоби, які прямують з Італії до України і навпаки.

"Прямого пасажирського автобусного сполучення там немає... Там виконуються нерегулярні рейси, приблизно 500 мікроавтобусів на тиждень, котрі перетинають державний кордон з України до Італії і в протилежному напрямку, які використовують наші співвітчизники, котрі перебувають на заробітках в Італії", - пояснив чиновник. Також голова Держприкордонслужби зазначив, що є ще три пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, проте вони є меншими.

У той же час, як повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, станом на 24 лютого жодного випадку захворювання на коронавірус в Україні не зафіксовано.

Генконсульство в Мілані призупиняє прийом громадян

Тим часом у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян і видачу документів. Як йдеться у повідомленні генконсульства на його сторінці в Facebook, прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади італійського регіону Ломбардія. У разі виникнення надзвичайних ситуацій громадяни України можуть звертатися на гарячу лінію консульства.

Нагадаємо, унаслідок спалаху коронавірусу на півночі Італії, за останніми офіційними даними, померли шестеро людей, п'ятеро з них у Ломбардії. Як зазначається, ідеться про смерть літніх людей. Крім того, на території країни зафіксовано вже понад 220 випадків інфікування коронавірусом. У зв'язку з цим в Італії скасували низку спортивних заходів, покази мод у Мілані, а також перервали проведення карнавалу у Венеції.