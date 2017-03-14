 ПАРЄ проголосувала за можливе повернення делегації Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

ПАРЄ проголосувала за можливе повернення делегації Росії

ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє делегації Росії вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція унеможливлює повторне запровадження серйозних санкцій проти російських депутатів.

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) надала можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Вона також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ. Ці зміни регламенту затверджені в тексті резолюції, яка була ухвалена в Страсбурзі в ніч на вівторок, 25 червня, під назвою "Посилення процесу прийняття рішень Парламентською асамблеєю щодо повноважень і голосування". Після напружених дебатів за резолюцію проголосували 118 депутатів, проти - 62. До тексту резолюції, з ініціативи української делегації, було подано 220 поправок, розгляд яких тривав майже п'ять годин. З цих поправок депутати підтримали тільки одну.

"Винятковий контекст"

У резолюції, автором якої є бельгійська депутатка від групи соціалістів Петра Де Суттер, нагадується, що членство в Раді Європи "накладає зобов'язання на всі країни, що входять до неї, брати участь в роботі обох статутних органів", а також дає всім національним делегаціям однакові права.

Крім цього, Петра Де Суттер, "беручи до уваги винятковий контекст", запропонувала зробити виняток з правил регламенту, згідно з яким керівництво держави має заявляти про участь своєї делегації в ПАРЄ в січні кожного року. Таким чином, асамблея вирішила "відступити" від правил і запросити "країни, чиї делегації не представлені в ПАРЄ", подати на розгляд повноваження своїх делегації на червневій сесії.

DW.COM

Рішення Комітету міністрів Ради Європи не означає повернення російської делегації до ПАРЄ, але, якщо це станеться, Київ перегляне співробітництво із організацією, заявляє представник України. (17.05.2019)

Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, який істотно послаблює санкційну процедуру і дає можливість російській делегації повернутися до Асамблеї вже наприкінці червня. (03.06.2019)

Головним нововведенням резолюції стало внесення до правил регламенту ПАРЄ пункту, що забороняє позбавляти національні делегації права голосувати, виступати і бути представленими в асамблеї. Однак в резолюції наголошується, що інші права національних делегацій в ПАРЄ можуть бути оскаржені через грубі порушення статуту Ради Європи.

ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій асамблеї, санкції щодо РФ продовжували кілька разів. На знак протесту російські депутати не беруть участі в роботі асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ. 

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Кого і як зачіпають санкції ЄС (14.03.2017)

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Резолюція ПАРЄ

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