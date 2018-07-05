 Партії урядової коаліції ФРН домовилися про зміни у політиці щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

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Новини

Партії урядової коаліції ФРН домовилися про зміни у політиці щодо біженців

Німецькі консерватори та соціал-демократи досягли згоди у питанні щодо повернення шукачів притулку в інші країни. Замість транзитних центрів у Берліні тепер говорять про транзитну процедуру.

Лідери СДПН Олаф Шольц (ліворуч) та Андреа Налес після засідання комітету коаліції

Лідери СДПН Олаф Шольц (ліворуч) та Андреа Налес після засідання комітету коаліції

Три партії німецької урядової коаліції - Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - змогли досягти згоди у суперечці стосовно політики щодо біженців. Про це повідомила голова СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) ввечері у четвер, 5 липня, після засідання комітету коаліції - зустрічі лідерів трьох політичних сил.

За словами Налес, "пакет щодо переформатування політики надання притулку" є хорошим рішенням. При цьому Налес наголосила, що не буде жодних односторонніх дій Берліна та "жодних таборів", цитує агентство Reuters. Для повернення шукачів притулку в інші країни відповідно до Дублінських угод застосовуватиметься прискорена процедура. Голова СДПН додала, що глава МВС країни, лідер ХСС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) пообіцяв, що ще цього року уряд подасть закон про імміграцію.

Горст Зеегофер виглядав задоволеним результатами зустрічі. "Усе від А до Я так, як можна собі побажати на посаді міністра внутрішніх справ", - зазначив він. Зеегофер заявив про "транзитну процедуру в установах поліції", яку мають застосовувати для повернення зареєстрованих в інших країнах шукачів притулку на німецько-австрійському кордоні. За словами Зеегофера, йдеться про щонайбільше п'ять таких випадків на день. Як випливає з підписаного лідерами партій документа, використовувати для цього планують приміщення федеральної поліції, яка відповідає у ФРН за охорону кордону.

Горст Зеегофер задоволений результатами зустрічі

Горст Зеегофер задоволений результатами зустрічі

Домовленість сестринських партій ХДС і ХСС, досягнута 2 липня, передбачала створення транзитних центрів у Німеччині поблизу кордону з Австрією. З цих центрів шукачів притулку, зареєстрованих в інших країнах ЄС, мали б повертати в ці країни. Раніше Європейська Комісія повідомила, що перевірить, чи відповідає ця ініціатива правовим нормам Євросоюзу. У СДПН вживання терміну "транзитні центри" різко критикували. Комітет коаліції зустрічався два дні тому - тоді лідери соціал-демократів заявили про потребу в подальших консультаціях.

DW.COM

Європейська Комісія перевірить, чи відповідає праву ЄС компроміс щодо шукачів притулку між німецькими партіями ХДС та ХСС. Голова ЄК Жан-Клод Юнкер заявив, що, на перший погляд, суперечності немає. (03.07.2018)

Керівництво німецьких соціал-демократів оптимістичне щодо можливості вироблення єдиної позиції з консерваторами в міграційній політиці. Однак у лавах партії гостро критикують ідею "транзитних центрів". (03.07.2018)

Нагадаємо, причиною урядової суперечки в ФРН стала позиція Горста Зеегофера, який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та обіцяла загальноєвропейського рішення цього питання.

Минулого тижня на саміті ЄС у Брюсселі вдалося досягти компромісу в питанні вирішення міграційної кризи. Учасники саміту домовилися про низку заходів щодо обмеження притоку біженців, серед яких - посилення прикордонної служби ЄС Frontex, можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи, а також закритих центрів для мігрантів, чиї прохання про притулок розглядаються. 

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