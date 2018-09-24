Партії Ле Пен повернуть 1 мільйон утриманих раніше коштів

Апеляційний суд у Парижі в середу, 26 вересня, пом'якшив ухвалений раніше штрафний захід щодо правопопулістської партії Марін Ле Пен "Національне зібрання". Задовольнивши апеляцію Ле Пен, суд вирішив, що з утриманих раніше двох мільйонів бюджетних дотацій партії має бути розблоковано один мільйон, інформує агенція AP.

На початку липня суд призупинив виплату правим популістам двох мільйонів євро дотацій у зв'язку з можливою виплатою штрафу Європарламенту. Марін Ле Пен розкритикувала це рішення, заявивши, що суд хоче довести її партію до банкрутства. Загалом, планувалося, що партія "Національне зібрання" 2018 року матиме 4,5 мільйона євро дотацій.

Розтрата грошей Європарламенту

Нагадаємо, що у червні суд ЄС визнав Марін Ле Пен визнав винною в розтраті грошей Європейського парламенту. Очільниця французьких правопопулістів неправомірно сплатила своїй асистентці 300 тисяч євро. Суд ЄС у Люксембурзі ухвалив, що Ле Пен має повернути ці кошти Європарламенту.

Марін Ле Пен була депутаткою Європарламенту у 2009-2017 роках. У травні минулого року вона програла у другому турі президентські вибори у Франції Еммануелю Макрону, а наразі є депутаткою французьких Національних зборів. Очолювана нею партія "Національний фронт" 1 червня 2018 року була перейменована на "Національне зібрання".