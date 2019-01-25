 Партія ″Самопоміч″ обрала головою Оксану Сироїд замість Андрія Садового | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

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Новини

Партія "Самопоміч" обрала головою Оксану Сироїд замість Андрія Садового

Відповідне рішення ухвалив з'їзд партії "Самопоміч". Оксана Сироїд заявила про підготовку партії до місцевих виборів.

Оксана Сироїд

Оксана Сироїд (архівне фото)

Головою партії "Об'єднання "Самопоміч" стала Оксана Сироїд. Таке рішення ухвалив у суботу, 19 жовтня, з'їзд політичної сили, що пройшов у Києві, повідомив мер Львова Андрій Садовий, який був дотеперішнім головою цієї партії.

У дописі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Садовий зазначив, що обрання Сироїд лідеркою партії - "це найкраще, що сьогодні можна побажати всім нам". "Сім років я віддав керівництву "Об'єднанням "Самопоміч". Це були найкращі і найскладніші роки мого життя", - зазначив мер Львова.

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Натомість нинішній міський голова Львова повідомив, що "готовий боротись за посаду прем'єра і наводити порядок в країні". (11.05.2019)

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На позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня партія "Самопоміч" не подолала 5-відсоткового бар'єру. Того дня після оголошення результатів екзитполу Садовий заявив, що залишить пост голова політсили. "Є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти маєш подати у відставку, і партія обере нового керівника", - сказав тоді Садовий, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Сироїд взяла курс на місцеві вибори

Водночас сама Сироїд вже наголосила, що партія планує взяти участь у наступних місцевих виборах. "Наше головне тактичне завдання зараз - щоб люди нас почули і зрозуміли. А наша мета дуже чітка - повернутися в центр ухвалення рішень в українській політиці", - наводить слова Сироїд пресслужба "Самопомочі".

За словами політикині, саме місцеві вибори мають стати тим фундаментом, який допоможе "Самопомочі" повернутися у велику політику.

"Йдучи на вибори, ми запропонуємо стратегію розвитку великих міст і обласних центрів, а також стратегію розвитку ОТГ (об'єднаних територіальних громад. - Ред.)", - сказала Сироїд.

Нагадаємо, Оксана Сироїд була заступницею голови Верховної Ради VIII скликання.

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