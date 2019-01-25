Партія "Самопоміч" обрала головою Оксану Сироїд замість Андрія Садового

Головою партії "Об'єднання "Самопоміч" стала Оксана Сироїд. Таке рішення ухвалив у суботу, 19 жовтня, з'їзд політичної сили, що пройшов у Києві, повідомив мер Львова Андрій Садовий, який був дотеперішнім головою цієї партії.

У дописі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Садовий зазначив, що обрання Сироїд лідеркою партії - "це найкраще, що сьогодні можна побажати всім нам". "Сім років я віддав керівництву "Об'єднанням "Самопоміч". Це були найкращі і найскладніші роки мого життя", - зазначив мер Львова.

На позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня партія "Самопоміч" не подолала 5-відсоткового бар'єру. Того дня після оголошення результатів екзитполу Садовий заявив, що залишить пост голова політсили. "Є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти маєш подати у відставку, і партія обере нового керівника", - сказав тоді Садовий, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Сироїд взяла курс на місцеві вибори

Водночас сама Сироїд вже наголосила, що партія планує взяти участь у наступних місцевих виборах. "Наше головне тактичне завдання зараз - щоб люди нас почули і зрозуміли. А наша мета дуже чітка - повернутися в центр ухвалення рішень в українській політиці", - наводить слова Сироїд пресслужба "Самопомочі".

За словами політикині, саме місцеві вибори мають стати тим фундаментом, який допоможе "Самопомочі" повернутися у велику політику.

"Йдучи на вибори, ми запропонуємо стратегію розвитку великих міст і обласних центрів, а також стратегію розвитку ОТГ (об'єднаних територіальних громад. - Ред.)", - сказала Сироїд.

Нагадаємо, Оксана Сироїд була заступницею голови Верховної Ради VIII скликання.