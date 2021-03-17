Партія за свободу - нідерландська правопопулістська партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Партія за свободу". Нідерландська правопопулістська "Партія за свободу" була заснована у 2006 році. Лідер - Геерт Вілдерс. Представлена у нижній та верхній палатах парламенту Нідерландів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.