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Партія за свободу

Партія за свободу - нідерландська правопопулістська партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Партія за свободу". Нідерландська правопопулістська "Партія за свободу" була заснована у 2006 році. Лідер - Геерт Вілдерс. Представлена у нижній та верхній палатах парламенту Нідерландів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах

Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах 17.03.2021

Згідно з оприлюдненим прогнозом, "Народна партія за свободу і демократію", яку очолює прем'єр-міністр Марк Рютте, здобуває найбільше мандатів у нижній палаті парламенту. Утім, Рютте не обійтися без союзників.
Третій прихід Рютте: уряд Нідерландів як результат семи місяців коаліціади

Третій прихід Рютте: уряд Нідерландів як результат семи місяців "коаліціади" 11.10.2017

Дві ліберальні та дві християнські партії утворили в Нідерландах новий коаліційний уряд на чолі з Марком Рютте. Для досягнення цього результату він вів переговори упродовж семи місяців.
Екзит-поли: на виборах у Нідерландах впевнено перемагає партія Рютте

Екзит-поли: на виборах у Нідерландах впевнено перемагає партія Рютте 15.03.2017

"Народна партія за свободу та демократію" впевнено перемагає на парламентських виборах у Нідерландах, свідчать дані екзит-полів. На виборах спостерігалася висока активність виборців.

"Чвертьфінал" європейських виборів: хто переможе в Нідерландах? (15.03.2017) 15.03.2017

Виборами у парламент Нідерландів 15 березня розпочався так званий "парад виборів" у ЄС 2017-го року. Головна інтрига – чи переможуть праві популісти? Якщо вони наберуть найбільше голосів, це посилить антиєвропейські настрої також в інших країнах ЄС.

Нідерланди: за день до виборів партія Рютте випереджає правопопулістів Вілдерса

Нідерланди: за день до виборів партія Рютте випереджає правопопулістів Вілдерса 14.03.2017

За даними соціологів, "Народна партія за свободу та демократію", лідером якої є Марк Рютте, дещо збільшила свій відрив від правопопулістів. На руку політичній силі зіграв, зокрема, і дипломатичний скандал з Туреччиною.

Передвиборчі баталії в Нідерландах: топ-трійка політсил (14.03.2017) 14.03.2017

Таких запеклих передвиборчих баталій нідерландці ще не бачили. Яка розстановка сил у Нідерландах напередодні виборів 15 березня?
Топ-трійка політсил у Нідерландах (відео)

Топ-трійка політсил у Нідерландах (відео) 13.03.2017

У Нідерландах точаться запеклі передвиборчі баталії. Яка розстановка сил у Нідерландах напередодні виборів 15 березня?
Нідерланди: праві популісти можуть перемогти, навіть зазнавши поразки

Нідерланди: праві популісти можуть перемогти, навіть зазнавши поразки 23.02.2017

Хоча праві популісти лідирують у опитуваннях у Нідерландах, малоймовірно, що вони після цього зможуть потрапити в уряд. Проте їхні ідеї можуть все одно втілитися в політиці. З Гааги повідомляє Тесса Лаґеман.
Перед виборами в Нідерландах: у пошуку виборців правопопуліста Вілдерса

Перед виборами в Нідерландах: у пошуку виборців правопопуліста Вілдерса 15.02.2017

Партія Геерта Вілдерса може стати після виборів у березні найбільшою силою у парламенті Нідерландів. Але навіть у Лімбургу - провінції, з якої він походить - важко знайти його прибічників.
Нідерландці проголосували за проєвропейський курс

Нідерландці проголосували за проєвропейський курс 13.09.2012

Учасники дострокових парламентських виборів у Нідерландах підтримали проєвропейський курс розвитку. Перемогу здобули праві ліберали та соціал-демократи. Праві радикали потерпіли серйозну поразку.
Нідерланди: перемога євроскептиків

Нідерланди: перемога євроскептиків 05.06.2009

На виборах депутатів до Європарламенту в Нідерландах друге місце посіли праві популісти. В країні з колись ліберальним іміджем перемогла Партія за свободу, що виступає проти іммігрантів та критикує ЄС.