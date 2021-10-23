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ПАРНАС (політична партія)

Партія народної свободи (ПАРНАС) - російська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПАРНАС". Партія народної свободи - ПАРНАС - раніше мала назву Республіканська партія Росії. ПАРНАС вважається правоцентристською політичною силою. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США

Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США 23.10.2021

Лев Парнас та Андрій Кукушкін робили пожертвування у виборчі кампанії з метою отримати вплив на американських політиків в штатах, де можна було заробити на легалізації марихуани.
Позбудьтеся її! - в США оприлюднено відеозапис розмови Трампа про Йованович

"Позбудьтеся її!" - в США оприлюднено відеозапис розмови Трампа про Йованович 26.01.2020

Низка американських ЗМІ оприлюднила записи розмов президента Дональда Трампа. На одному з них він вимагає негайного звільнення експосолки США в Україні Марі Йованович.
Соратник Джуліані розповів про тиск адміністрації Трампа на Зеленського

Соратник Джуліані розповів про тиск адміністрації Трампа на Зеленського 16.01.2020

У травні 2019 року адміністрація Дональда Трампа висунула ультиматум Володимиру Зеленському про необхідність проведення розслідування проти Хантера Байдена в обмін на допомогу США, стверджує Лев Парнас.
Українагейт: Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса

"Українагейт": Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса 25.11.2019

Уродженець СРСР, бізнесмен Лев Парнас, який надав записи і фотографії щодо можливого тиску Трампа на Зеленського, вважається посередником між адвокатом президента США Рудольфом Джуліані і українською владою.
Українські зв'язки Дональда Трампа - хто ці неймовірні люди

Українські зв'язки Дональда Трампа - хто ці "неймовірні люди" 01.10.2019

У скандальній телефонній розмові з президентом України Зеленським його американський колега Трамп говорив, що у нього "багато українських друзів". DW з'ясовувала, кого він міг мати на увазі.

Касьянов: Росія втрачає шанси на мирну зміну політичного курсу (19.09.2016) 19.09.2016

Від початку було зрозуміло, що виборив Думу - не вільні і не справедливі, вважає голова "Партії народної свободи" (ПАРНАС).
Вибори до Держдуми: реакція російських політиків на результати екзит-полів

Вибори до Держдуми: реакція російських політиків на результати екзит-полів 18.09.2016

Президент РФ Володимир Путін та прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявили про перемогу "Єдиної Росії". Лідери ЛДПР та опозиційної ПАРНАС наголосили на низькій загальній явці виборців.
Вибори до Держдуми: обіцянки російських партій щодо відносин з Україною

Вибори до Держдуми: обіцянки російських партій щодо відносин з Україною 08.09.2016

DW вивчила передвиборчі програми сімох партій, які претендують на місця у російській Державній думі, та з'ясувала плани політичних сил щодо відносин з Україною, а також внутрішньої та зовнішньої політики РФ.
ЦВК Росії допустив 14 партій до виборів у Держдуму

ЦВК Росії допустив 14 партій до виборів у Держдуму 12.08.2016

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 14 партійних списків для виборів до Держдуми. Росіяни обиратимуть депутатів Держдуми за змішаною системою 18 вересня.
Вирок Савченко: що Штайнмаєр запропонує Москві?

Вирок Савченко: що Штайнмаєр запропонує Москві? 21.03.2016

DW - про реакцію німецького уряду на оголошення вироку українській льотчиці, процес над якою стане однією з тем майбутніх переговорів міністра закордонних справ Німеччини в Росії.
Яшин вимагає відставки Кадирова та притягнення його до кримінальної відповідальності

Яшин вимагає відставки Кадирова та притягнення його до кримінальної відповідальності 23.02.2016

Російський опозиціонер Ілля Яшин презентував доповідь "Загроза національній безпеці", присвяченій аналізу ситуації Чечні та, зокрема, причетності Рамзана Кадирова до злочинів.
Офіційному слідству в справі вбивства Нємцова в ПАРЄ не довіряють

Офіційному слідству в справі вбивства Нємцова в ПАРЄ не довіряють 26.01.2016

На цьому тижні комітет ПАРЄ призначить спеціального доповідача у справі розслідування вбивства Борис Нємцова.
У активістів Відкритої Росії Ходорковського проводять обшуки

У активістів "Відкритої Росії" Ходорковського проводять обшуки 22.12.2015

Слідчі шукають документи, пов'язані з компанією "ЮКОС", що належала засновнику "Відкритої Росії" Михайлу Ходорковському.

"Яблуко" проти Навального: про що сваряться опозиціонери 21.10.2015

Попри негативний імідж російських судів "Яблуко" подало позов проти Олексія Навального. DW поговорила зі сторонами конфлікту.

Регіональні вибори в Росії: чи є у Путіна опозиція? 14.09.2015

Як міжнародні спостерігачі коментують місцеві вибори в Росії.

Що означає контроль на кордонах ЄС для Шенгену? - DW Новини (14.09.2015) 14.09.2015

Чи є у Путіна опозиція: оцінка регіональних виборів в Росії міжнародними спостерігачами. Відбитки пальців для Шенгену: нововведення в Росії та український досвід.
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