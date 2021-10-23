ПАРНАС (політична партія)

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Партія народної свободи (ПАРНАС) - російська політична партія.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПАРНАС". Партія народної свободи - ПАРНАС - раніше мала назву Республіканська партія Росії. ПАРНАС вважається правоцентристською політичною силою. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.