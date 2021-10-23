ПАРНАС (політична партія)

Українські зв'язки Дональда Трампа - хто ці "неймовірні люди"

У скандальній телефонній розмові з президентом України Зеленським його американський колега Трамп говорив, що у нього "багато українських друзів". DW з'ясовувала, кого він міг мати на увазі.