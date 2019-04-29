 Парламент Іспанії не зміг переобрати Педро Санчеса прем′єр-міністром | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2019

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Парламент Іспанії не зміг переобрати Педро Санчеса прем'єр-міністром

Під час першого туру голосування в парламенті Іспанії чинний прем'єр-міністр країни Педро Санчес не зміг набрати абсолютної більшості голосів для затвердження главою уряду. Друге голосування відбудеться у четвер.

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Педро Санчесу не вдалося з першої спроби бути переобраним на посаду прем'єр-міністра Іспанії

Іспанський парламент у вівторок, 23 липня, провалив перше голосування щодо затвердження прем'єр-міністром країни чинного глави уряду Педро Санчеса. Під час голосування кандидатуру Санчеса підтримали 124 депутати, "проти" висловилися 170, а ще 52 - утрималися, повідомляє агенція dpa.

Під час першого туру голосування кандидату необхідно було здобути абсолютну більшість голосів у 350-місному парламенті, тобто понад 176. Оскільки перше голосування провалилося, то, згідно з конституцією Іспанії, другий тур має відбутися у четвер, 24 липня. Під час другого голосування Санчесу достатньо буде підтримки простої більшості, тобто щоб його кандидатуру підтримало більше депутатів, ніж висловилися проти.

Однак, чи здобуде нинішній прем'єр достатньо підтримки інших політсил, зокрема, лівих популістів з партії "Подемос", залишається незрозумілим, зауважує dpa.

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Якщо ж Санчеса не вдасться затвердити прем'єр-міністром і з другої спроби, то в країні розпочнеться зворотній відлік - на формування нового уряду відводиться два місяці від першого парламентського голосування за затвердження прем'єра. Якщо уряд за цей час не затвердять, то 24 вересня королю Іспанії Феліпе VI доведеться оголосити нові позачергові парламентські вибори.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах в Іспанії 28 квітня перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія Педро Санчеса, який очолює іспанський уряд з червня 2018 року. Однак, для формування парламентської більшості партії Санчеса голосів не вистачило, тому вона досі проводить переговори з партією "Подемос" щодо формування коаліції, результати яких поки що невідомі.

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