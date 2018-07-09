Парламент Чехії висловив довіру уряду мільярдера Андрея Бабіша

Парламент Чехії висловив довіру уряду меншості мільярдера Андрея Бабіша, що сформували очолювана Бабішем партія АНО ( "Акція невдоволених громадян") та соціал-демократи. Під час голосування в ніч на четвер, 12 липня, уряд Бабіша підтримали 105 зі 196 присутніх парламентарів. 91 законодавець висловився проти, передає інформагенція AFP.

Щоб набрати необхідну кількість голосів, урядовій коаліції, що має в парламенті лише 93 мандати, вперше з 1989 року знадобилася підтримка Комуністичної партії, що отримала в законодавчому органі Чехії 15 місць. Комуністи в обмін на підтримку уряду Бабіша зажадати посад у провідних державних компаніях. Засідання парламентарів тривало близько 16 годин.

Цього разу процес формування уряду в Чехії затягнувся до майже дев'яти місяців. Більшість партій не забажали співпрацювати з мільярдером Бабішем, якого звинувачують в шахрайстві з отриманими від Євросоюзу дотаціями. Сам Бабіш заперечує будь-які правопорушення.

Він запевняє, що воліє зберегти прозахідний курс Чехії, уникнувши протистоянь з ЄС на зразок тих, на які пішли Польща та Угорщина. Конфлікти між урядами в Варшаві та Будапешті й Єврокомісією точаться в тому числі навколо питань розподілу повноважень гілок влади в цих східноєвропейських країнах.