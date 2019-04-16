 Парламент Франції затвердив план відбудови Нотр-Даму за п′ять років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Новини

Парламент Франції затвердив план відбудови Нотр-Даму за п'ять років

Французький парламент ухвалив закон, за яким собор Паризької Богоматері планують відбудувати за п'ять років - до Олімпійських ігор. Між тим з обіцяних 850 мільйонів євро пожертв надійшла лише десята частина.

Нотр-Дам, собор Паризької Богоматері

Так нині виглядає Нотр-Дам

Французький парламент увечері у вівторок, 16 липня, ухвалив закон про відбудову пошкодженого під час пожежі собору Паризької Богоматері. Згідно з законом, реконструкція символу французької столиці мають відбутись протягом п'яти років, саме до Літніх Олімпійських Ігор 2024 року в Парижі.

Також у документі передбачаються виняткові заходи щодо захисту пам'ятників та навколишнього середовища, а також - щодо проведення відкритих тендерів. Утім експерти вважають такі виняткові правила для відновлення Нотр-Даму спірними і застерігають від поспішних дій у більш ніж 850-річному соборі.

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Компанія-підрядник реставрації собору визнала факт куріння своїх робітників під час роботи, але заперечує, що це стало причиною пожежі. (24.04.2019)

У соборі Паризької Богоматері відбудеться перша після руйнівної пожежі меса. Тим часом великі благодійники не поспішають надавати гроші на реставрацію. (15.06.2019)

Крім того, закон чітко регулює використання коштів, які надходять від пожертв. На реконструкцію пам'ятки благодійники пообіцяли виділити близько 850 мільйонів євро. Проте, за словами міністра культури Франції Франка Рістера, лише близько 10 відсотків від цієї суми вже надійшли. Раніше він заявляв, що гроші надходять невеликими траншами і здебільшого від пересічних громадян.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері і призвів до значних руйнувань даху будівлі: обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі. До гасіння пожежі залучили близько 400 вогнеборців та десятки одиниць спецтехніки. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати собор протягом п'яти років. Втім, поки великі благодійники не поспішають надавати пожертви на реконструкцію, оскільки не мають даних, на що саме та за яким планом витрачатимуться кошти.

Одразу після пожежі двоє з-поміж найбагатших людей Франції - президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно та генеральний директор холдингу PPR Франсуа-Анрі Піно - пообіцяли надати на відбудову собору 100 мійльонів та 200 мільйонів євро відповідно. Окрім того родина Беттанкур, якій належить косметичний гігант L'Oreal, пообіцяла 200 мільйонів євро.

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Наслідки пожежі в Нотр-Дам де Парі (16.04.2019)

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