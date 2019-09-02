Парламент Румунії затвердив новий уряд Людовіка Орбана

Парламент Румунії затвердив новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном. У понеділок, 4 листопада, за формування кабінету у складі 17 міністрів та його очільника віддали голоси 240 депутатів, повідомила агенція dpa. Орбан керуватиме урядом країни до нових виборів, які відбудуться наступного року.

Призначення нового уряду відбулось після того, як 10 жовтня парламент Румунії оголосив вотум недовіри соціал-демократичному уряду на чолі з Віорікою Денчіле. Її кабінету закидали, зокрема, некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС.

Голосування за новий уряду відкрило шлях до висунення нового кандидата від Румунії на посаду єврокомісара. Минулого разу висунення румунського представника закінчилося невдало - 30 вересня комітет з правових питань Європарламенту відхилив кандидатуру Ровани Плумб, яка претендувала на посаду комісара з питань транспорту. Євродепутати були занепокоєні її кредитами на суму майже мільйон євро.

Після того, як євродепутати також відхилили кандидатури від Угорщини та Франції, Європарламент вирішив на місяць відкласти початок роботи нового складу Єврокомісії, що мала стартувати 1 листопада.

Глава служби офіційних представників Єврокомісії під керівництвом Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) мандата 2019-2024 років Ерік Мамер повідомив, що не може оголосити дату початку роботи комісії. "Немає зафіксованого графіка. І не нам належить його оголошувати, тому що це прерогатива Європейського парламенту", - пояснив він, однак додав, що комісія таки може почати працювати 1 грудня.